Ritiro di sfalci e potature nelle frazioni: servizio attivo tutto l’anno, ecco le date

Table of Contents
Grosseto. Il Comune di Grosseto informa i cittadini che il servizio di ritiro del verde (sfalci, potature e residui vegetali) nelle località di Marina di Grosseto e Principina a Mare è attivo per tutto l’anno, con un calendario organizzato per rispondere alle diverse esigenze stagionali.
Periodo estivo (alta stagione)
Il servizio sarà attivo in modalità intensiva dal 5 giugno al 30 settembre 2026, con raccolta a cadenza settimanale.
Periodo invernale e intermedio (media e bassa stagione)
Come richiesto e condiviso nel 2024, il servizio è stato potenziato prevedendo:
- una raccolta mensile nel periodo invernale, ovvero da novembre a marzo;
- una raccolta quindicinale nei mesi intermedi con cadenza quindicinale ad aprile, maggio e ottobre;
- una raccolta settimanale da giugno a settembre incluso.
Di seguito le date previste per il 2026:
- 13 maggio;
- 27 maggio;
- 14 ottobre;
- 28 ottobre;
- 4 novembre;
- 2 dicembre.
L’ufficio Ambiente ricorda che il servizio è stato attivato e progressivamente rafforzato con l’obiettivo di prevenire l’abbandono dei rifiuti vegetali lungo le strade e nelle aree non autorizzate, contribuendo così alla tutela dell’ambiente e al decoro urbano delle località balneari.
Il Comune invita pertanto la cittadinanza a rispettare il calendario e le modalità di conferimento indicate.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito istituzionale del Comune o contattare il servizio ambiente alla mail ambiente.rifiuti@comune.grosseto.it.