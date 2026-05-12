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Ritiro di sfalci e potature nelle frazioni: servizio attivo tutto l’anno, ecco le date

Il servizio sarà attivo in modalità intensiva dal 5 giugno al 30 settembre 2026

di Redazione
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Grosseto. Il Comune di Grosseto informa i cittadini che il servizio di ritiro del verde (sfalci, potature e residui vegetali) nelle località di Marina di Grosseto e Principina a Mare è attivo per tutto l’anno, con un calendario organizzato per rispondere alle diverse esigenze stagionali.

Periodo estivo (alta stagione)

Il servizio sarà attivo in modalità intensiva dal 5 giugno al 30 settembre 2026, con raccolta a cadenza settimanale.

Periodo invernale e intermedio (media e bassa stagione)

Come richiesto e condiviso nel 2024, il servizio è stato potenziato prevedendo:

  • una raccolta mensile nel periodo invernale, ovvero da novembre a marzo;
  • una raccolta quindicinale nei mesi intermedi con cadenza quindicinale ad aprile, maggio e ottobre;
  • una raccolta settimanale da giugno a settembre incluso.

Di seguito le date previste per il 2026:

  • 13 maggio;
  • 27 maggio;
  • 14 ottobre;
  • 28 ottobre;
  • 4 novembre;
  • 2 dicembre.

L’ufficio Ambiente ricorda che il servizio è stato attivato e progressivamente rafforzato con l’obiettivo di prevenire l’abbandono dei rifiuti vegetali lungo le strade e nelle aree non autorizzate, contribuendo così alla tutela dell’ambiente e al decoro urbano delle località balneari.

Il Comune invita pertanto la cittadinanza a rispettare il calendario e le modalità di conferimento indicate.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito istituzionale del Comune o contattare il servizio ambiente alla mail ambiente.rifiuti@comune.grosseto.it.

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