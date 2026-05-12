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Prevenzione incendi, il Comune: “Eseguire interventi obbligatori per proprietari di terreni”

di Redazione
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Grosseto. Il Comune di Grosseto ricorda a cittadini, proprietari di terreni, aziende agricole e titolari di aree boscate che entro il 31 maggio devono essere eseguiti gli interventi previsti dal regolamento di Polizia rurale in materia di prevenzione di incendi boschivi e tutela del territorio. Le disposizioni, contenute nel Titolo III del regolamento comunale, hanno l’obiettivo di ridurre il rischio di incendi, proteggere abitazioni, aree agricole, pinete e infrastrutture, nonché garantire condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità e per le operazioni di spegnimento.

Tra gli obblighi principali previsti dal regolamento:

  • manutenzione e pulizia delle aree boscate private;
  • rimozione di vegetazione secca, ramaglie e materiali combustibili;
  • realizzazione e mantenimento di fasce di protezione lungo i confini con boschi e pinete;
  • manutenzione di strade poderali, tratturi e piste forestali;
  • creazione dello “spazio difensivo” attorno ad abitazioni, fabbricati agricoli e strutture isolate situate nelle aree di interfaccia urbano-rurale;
  • corretta gestione dei residui vegetali e rispetto delle prescrizioni sugli abbruciamenti.

Il regolamento prevede inoltre specifiche misure di prevenzione per:

  • terreni agricoli;
  • aree pinetate e boscate;
  • impianti da fonti energetiche rinnovabili;
  • proprietà limitrofe a infrastrutture stradali, ferroviarie ed elettrodotti.

Il Comune ricorda che nel periodo ad alto rischio incendi, compreso indicativamente tra il 1° luglio e il 31 agosto, salvo eventuali proroghe o anticipazioni disposte dalla Regione Toscana, vige il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio.

Per quanto riguarda gli spazi difensivi attorno alle abitazioni isolate:

  • entro 10 metri dagli edifici non devono essere presenti accumuli di materiale combustibile, siepi o vegetazione altamente infiammabile;
  • tra 11 e 30 metri la vegetazione dovrà essere diradata e mantenuta senza continuità verticale e orizzontale.

Il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna invita a seguire correttamente le specifiche misure di prevenzione e attenersi alle disposizioni contenute nel Regolamento comunale.

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