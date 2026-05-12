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“Londra sottosopra”: al via la mostra fotografica alla Galleria Fondo Archivio Gori

La mostra, visitabile fino a domenica 24 maggio, raccoglie 94 fotografie in bianco e nero di Alessandro Sfondoni

di Redazione
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Grosseto. Sarà inaugurata giovedì 14 maggio alle 18, alla Galleria Fondo Archivio Gori, la mostra fotografica “London Upside Down/Londra sottosopra”, progetto fotografico di Alessandro Sfondrini a cura di Francesco Minucci, promossa dall’azienda agricola Granosalis e patrocinata dal Comune di Grosseto.

La mostra

La mostra, visitabile fino a domenica 24 maggio, raccoglie 94 fotografie in bianco e nero realizzate nell’arco di due anni di lavoro e dedicate a Londra, città particolarmente amata dall’autore. Attraverso numerosi viaggi nella capitale britannica, Sfondrini ha sviluppato uno sguardo personale e originale sulla metropoli, soffermandosi non solo sulle sue strade e sui suoi simboli più noti, ma soprattutto sulla dimensione sotterranea della città.

La metropolitana londinese diventa così una sorta di città parallela, fatta di forme, figure, geometrie e momenti sospesi che si intrecciano perfettamente con l’atmosfera urbana di Londra. Un racconto visivo intenso e suggestivo che invita il visitatore a osservare la città da prospettive insolite e quotidiane, riscoprendone dettagli e atmosfere spesso invisibili.

“Eventi come ‘Londra sottosopra’ – hanno sottolineato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agrestirappresentano un’importante occasione di valorizzazione culturale e di partecipazione per la città. Sostenere mostre e iniziative artistiche significa investire nella vitalità del centro storico, nella creatività e nella capacità della cultura di creare incontro, curiosità e condivisione”.

Questa mostra nasce dal desiderio di raccontare una Londra diversa, osservata da prospettive insolite e quotidiane – ha aggiunto Alessandro Sfondrini. ‘Londra sottosopra’ è un viaggio fatto di immagini, dettagli e atmosfere che invitano il visitatore a fermarsi e guardare la città con occhi nuovi. Portare questo progetto a Grosseto, in uno spazio così significativo, rappresenta per me una grande soddisfazione e un’importante occasione di condivisione con il pubblico”.

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