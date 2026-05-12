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“Le rocce raccontano”: conferenza ed escursione sulla geologia e sulla Preistoria

Sabato 16 maggio, alle 17, la conferenza al Museo archeologico, domenica 17 maggio, alle 9.30, l'escursione

di Redazione
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Massa Marittima (Grosseto). Due appuntamenti per scoprire uno dei siti più affascinanti del territorio massetano: il Gruppo speleologico Massa Marittima e i Musei di Massa Marittima propongono il ciclo “Le rocce raccontano”, dedicato all’area carsica dei Pianizzoli.

Il programma

Si comincia sabato 16 maggio, alle 17, con la conferenza al Museo archeologico di Massa Marittima, in piazza Garibaldi, dal titolo “I segreti dei Pianizzoli”, a cura di Maurizio Negri, L’incontro illustrerà la geologia e il carsismo di quest’area caratterizzata da doline, grotte e affioramenti di travertino, frequentata dall’uomo fin dalla Preistoria. Ingresso gratuito.

Domenica 17 maggio, alle 9.30, è in programma l’escursione “L’area carsica dei Pianizzoli e i suoi segreti”, guidata da Lucia Montomoli, esperta del territorio, alla scoperta del sito archeo-minerario di Pianizzoli. Il ritrovo è sempre al Museo “Camporeale”; il costo di partecipazione è di 13 euro, con spostamento autonomo.

Per informazioni e prenotazioni: e-mail accoglienzamuseimassa@gmail.com — tel. 0566.906525.

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