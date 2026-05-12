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“La nostra spiaggia, bene comune”: incontro al Casello idraulico

L'iniziativa è in programma a Follonica

di Redazione
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Follonica (Grosseto). Sabato 16 maggio, Follonica a Sinistra, Rifondazione Comunista, Alleanza Verdi Sinistra, l’associazione Mare Libero Aps promuovono un incontro sulla gestione del patrimonio litorale follonichese.

Ne parleranno Francesco Ciompi (esponente di Follonica a Sinistra, consigliere comunale a Follonica), Benedetto Lupi (di Rifondazione Comunista, consigliere comunale a Portoferraio), Luca Basile (di Sinistra Italiana, responsabile nazionale ambiente del partito), e Claudia Gazineo (dell’associazione Mare Libero).

“L’iniziativa si svolgerà al Casello idraulico alle 16.30, ma il ritrovo sarà ale 15.30 in piazza a Mare per compiere una breve passeggiata sul lungomare e sottolineare il legame tra la cittadinanza follonichese e questo nostro straordinario patrimonio: la spiaggia – dichiara Enrico Calossi, per Follonica a Sinistra -. L’ingresso all’incontro sarà libero e gratuito e per la cittadinanza ci sarà la possibilità di porre domande e suggerimenti”.

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