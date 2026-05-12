“Benvenuti in Maremma”: consegnato all’ospedale Misericordia il primo kit a cinque neomamme

Grosseto. Consegnato il primo kit a cinque neo-mamme per “Benvenuti in Maremma”, il progetto promosso dall’assessorato al sociale del Comune di Grosseto e dedicato a tutte le bambine e i bambini che nasceranno all’ospedale Misericordia nel corso del 2026.

La presentazione dell’iniziativa si è svolta oggi, martedì 12 maggio, nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Misericordia, dove l’assessore al sociale Carla Minacci e il direttore generale dell’Asl Toscana Sud Est Marco Torre hanno consegnato simbolicamente il corredo di prodotti per la prima infanzia e per le neomamme.

All’iniziativa erano presenti anche il direttore medico di presidio Michele Dentamaro, la responsabile ostetrica aziendale dell’Asl Toscana Sud Est Venere Coppola, il coordinatore infermieristico aziendale Andrea Minucci, le direttrici della Pediatria e della Ginecologia e Ostetricia Susanna Falorni e Rita Puzzuoli, la coordinatrice ostetrica Serena Pepi, il presidente dell’Ordine dei farmacisti della provincia di Grosseto, Iacopo Zanardi, e i rappresentanti della Farmacia La Rugginosa di Grosseto, Alessia Chelini e Alfredo Discepoli, che ha aderito al progetto.

“Volevo ringraziare per questa piccola iniziativa, che però spero sia significativa – dichiara l’assessore al sociale Carla Minacci –. Mettere al centro la maternità significa parlare di vita e di futuro. La nascita di un figlio è un momento fondativo e la natalità è una gioia. Dal cosiddetto inverno demografico siamo passati, direi, a un vero e proprio ghiacciaio. Con questo progetto vogliamo esprimere presenza e vicinanza alle famiglie in uno dei momenti più importanti della loro vita. Ringrazio gli uffici del Comune, in particolare la dottoressa Repola, che ha seguito con attenzione l’iniziativa e si è messa in contatto con il presidente dell’Ordine dei farmacisti, Iacopo Zanardi, oltre alla Farmacia La Rugginosa per la sensibilità dimostrata”.

“Tutte le iniziative che vanno nella direzione di favorire la natalità e promuovere il punto nascita di Grosseto sono sempre ben accolte – dichiara il direttore generale dell’Asl Toscana Sud Est Marco Torre –. Anche noi come Azienda sanitaria siamo impegnati in un progetto di promozione dei servizi offerti alle neo-mamme in tutti i nostri punti nascita e anche per quello di Grosseto, che rappresenta un fiore all’occhiello di questo ospedale”.