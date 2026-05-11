Movimento 5 Stelle: Daniela Castiglione nominata coordinatrice provinciale

Grosseto. Una nomina pensata per rilanciare le tradizionali 5 Stelle all’insegna della coerenza e dell’impegno civico.

L’indicazione di Daniela Castiglione, già delegata provinciale del Movimento 5 Stelle in occasione delle vittoriose battaglie referendarie condotte dai pentastellati nel 2016, nel 2020 e nel 2026, completa il quadro del nuovo organigramma ufficiale nazionale.

“Daniela Castiglione, attivista e iscritta certificata del Movimento sin dal 2013, è stata chiamata ad assumere il ruolo di riferimento politico e organizzativo in un momento delicato per lo sviluppo economico e sociale del territorio maremmano – si legge in una nota del Movimento 5 Stelle -. Una designazione volta a rafforzare in provincia di Grosseto il raccordo tra centro e territori, per garantire una maggiore capillarità dell’azione politica, superando i fenomeni di accentramento sul capoluogo e rappresentando anche un passaggio significativo nella riorganizzazione del Movimento 5 Stelle in vista delle prossime sfide amministrative e politiche. Il chiaro obiettivo è quello di rinvigorire dappertutto la presenza del Movimento valorizzando le istanze provenienti dai territori in modo da tradurle, attraverso la partecipazione e la condivisione, in consenso e rappresentanza elettorale a partire dalle importanti elezioni programmate nel 2027, che coinvolgeranno Grosseto ed altri otto importanti comuni, quali Campagnatico, Capalbio, Castiglione della Pescaia, Manciano, Orbetello, Pitigliano, Roccalbegna e Scansano”.

“Un percorso attualmente in fase di attuazione, che vedrà un importante momento di partecipazione attraverso l’evento dal titolo ‘Nova – Parola all’Italia’, che si svolgerà nell’intera giornata di sabato 16 maggio al centro congressi dell’Hotel Fattoria La Principina – prosegue il comunicato –. Un evento rivolto non soltanto agli iscritti pentastellati, ma immaginato per coinvolgere in un percorso di ascolto attivo sia i portatori di interesse che i singoli cittadini che, con l’intento di contribuire a scrivere il programma della coalizione progressista, hanno registrato la propria presenza mediante il modulo on line https://forms.gle/CwB6doS7V1pozRNc8“.

“Dopo la designazione alla guida della squadra chiamata a gestire il progetto di ‘Nova’, questa mia ulteriore nomina da parte del presidente Giuseppe Conte come rappresentante politica del Movimento 5 Stelle per la provincia con la più grande estensione territoriale della Toscana, rappresenta un motivo di soddisfazione ed al contempo una grande sfida data la situazione attuale esistente a Grosseto ed in Maremma – spiega Daniela Castiglione, coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle –. Naturalmente ringrazio Conte per la fiducia e per la decisione di avermi voluto affidare il delicato compito di ritornare ad investire su una linea politica, chiara e univoca, fondata sulla presenza nei territori, sull’ascolto delle comunità, in grado in particolare di porre l’accento sul pieno coinvolgimento delle giovani generazioni e sul diritto/dovere di una rinnovata partecipazione delle cittadine e dei cittadini nelle scelte decisionali che la politica compie, purtroppo spesso in solitaria, quotidianamente nei nostri comuni e nelle nostre città”.

Maggiori informazioni sulle prossime attività del Movimento 5 Stelle in Maremma sono disponibili attraverso la pagina Facebook ufficiale raggiungibile all’indirizzo https://www.facebook.com/Movimento5StelleGrosseto