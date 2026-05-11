Memoria della Madonna di Fatima: veglia e canto dell’Akathistos al monastero di Siloe

Grosseto. Il monastero di Siloe si prepara a vivere un momento di intensa spiritualità.

Mercoledì 13 maggio, alle 21.00, la comunità monastica e i fedeli si ritroveranno per la memoria della Madonna di Fatima. La serata sarà animata dalla suggestiva processione e dal canto dell’Inno Akathistos, un antico e solenne omaggio alla Madre di Dio che risuonerà tra le colline della Maremma.

Questa celebrazione non è solo un atto di devozione, ma il rinnovo di un legame storico profondo iniziato oltre vent’anni fa. Era il 2003, anno dedicato al rosario da San Giovanni Paolo II, quando il santuario di Fatima donò a Siloe una copia della statua venerata in Portogallo. Quell’immagine, benedetta dal papa in Piazza San Pietro il 30 aprile di quell’anno, giunse al monastero pochi giorni dopo in modo spettacolare: trasportata da un elicottero del IV Stormo di Grosseto davanti a centinaia di persone.

Per accoglierla è nata la Cappella della Luce, un gioiello architettonico che invita al silenzio e alla preparazione spirituale prima di entrare nel monastero.

L’architettura stessa parla di umiltà e sacralità: la struttura è quasi interamente interrata, integrata nel paesaggio con muri in sasso locale e rivestita internamente in pietra dorata dell’Amiata e cotto senese. All’interno, come in una scatola di vetro, la statua di Fatima volge lo sguardo verso la Bibbia, illuminata da una luce zenitale che piove da un sasso cavo.

Arricchita nel 2009 dalle opere dell’artista Nino Giammarco, la Cappella della Luce custodisce oggi i Misteri del Rosario, realizzati dall’artista Arnaldo Mazzanti, offrendo un rifugio di pace per chiunque cerchi ristoro nell’abbraccio di Maria.

L’appuntamento di mercoledì 13 maggio è dunque un’occasione preziosa per riscoprire questo luogo e affidarsi, ancora una volta, alla “Madonna della Misericordia”.