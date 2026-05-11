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L’Universo olografico: se ne parla in una conferenza all’osservatorio astronomico

L'iniziativa è in programma venerdì 15 maggio

di Redazione
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Grosseto. Venerdì 15 maggio, alle 21.30, all’osservatorio astronomico comunale di Roselle, si parlerà dell’Universo olografico, una delle teorie più affascinanti dell’Astrofisica; seguiranno, meteo permettendo, le osservazioni della volta celeste dai telescopi in giardino e/o dalla cupola.

L’incontro

Viviamo in un ologramma? Buchi neri, dimensioni extra e i confini della conoscenza

Se comprimessimo tutto l’universo in un buco nero, quanto sarebbe grande? La risposta a questa domanda apparentemente assurda apre una porta su alcune delle idee più audaci della fisica teorica, idee che potrebbero riscrivere ciò che pensiamo di sapere sull’energia oscura, la materia oscura e la natura stessa dello spazio e del tempo.

Un viaggio dal rigore delle equazioni al confine della speculazione, con onestà su ciò che sappiamo, ciò che sospettiamo e ciò che forse non potremo mai dimostrare.

Relatore: Michele Machetti (Grosseto, 1989) è tecnico informatico, sistemista Linux e divulgatore scientifico. Formatosi in Astronomia all’Università di Bologna e in Ingegneria informatica all’Università di Siena, ha successivamente conseguito il certificato in “Techniques for the Observation and Measurement of Astronomical Objects” alla Open University di Milton Keynes (Regno Unito).

I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione effettuabile direttamente tramite il sito, al seguente link https://www.amsagrosseto.com/newsite/eventi/?event=7

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