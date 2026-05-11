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“Latte guasto”: Valentina Santini presenta il suo libro

L'iniziativa è in programma martedì 12 maggio

di Redazione
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Massa Marittima (Grosseto). Martedì 12 maggio, alle 17, la biblioteca comunale “Gaetano Badii” di Massa Marittima ospiterà la presentazione del libro “Latte guasto” di Valentina Santini, pubblicato da Voland editore.

L’iniziativa si inserisce nel programma nazionale de “Il Maggio dei Libri “ed è promossa dalla sezione Soci Coop di Massa Marittima insieme alla biblioteca comunale “Gaetano Badii”, con il patrocinio del Comune.

A introdurre l’incontro sarà Michela Pini. Sarà presente l’autrice, che dialogherà con il pubblico approfondendo temi, atmosfere e genesi del romanzo.

“Accogliere Valentina Santini nell’ambito del ‘Maggio dei Libri’, la campagna nazionale che celebra il libro e promuove la lettura, è per noi motivo di grande soddisfazione. – commenta Claudia Mori, direttrice della biblioteca comunale di Massa Marittima -.  Abbiamo collaborato con entusiasmo a questa iniziativa promossa dalla sezione soci Coop, perché è un’occasione per ospitare una scrittrice del nostro territorio, che nel suo libro esplora le zone d’ombra dell’animo umano con uno stile asciutto e intenso, che incarna il valore della lettura come strumento di conoscenza di sé”.

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