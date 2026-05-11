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La Sala Eden si rifà il trucco: iniziati i lavori di manutenzione straordinaria del tetto

di Redazione
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Grosseto. Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria della copertura della Sala Eden, uno spazio storico nel cuore di Grosseto che l’amministrazione considera fondamentale per la vita sociale e culturale della città.

La riqualificazione della struttura, per un investimento di 175.000 euro destinato esclusivamente al rifacimento del manto di copertura del tetto, rappresenta un passo importante per restituire ai cittadini un luogo di aggregazione, incontro e socializzazione, aperto a pubblici diversi e a tutte le fasce d’età.

“Gli interventi consentono il miglioramento della funzionalità della sala, così da permettere una programmazione stabile di eventi, attività culturali, iniziative sociali e momenti dedicati alla comunità. L’assessorato ai lavori pubblici – sottolinea Riccardo Ginanneschi – ha lavorato con impegno e costanza a questo importante intervento. L’obiettivo è chiaro: valorizzare uno spazio simbolico delle mura e della città per riconsegnarlo ai cittadini come luogo vivo, inclusivo e a disposizione della comunità”.

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