“La casa degli artisti”: il documentario di Sendy Giamattei proiettato in sala consiliare

Grosseto. Oggi, in aula consiliare, prima dell’inizio dei lavori della III commissione ad oggetto l’istituzione della Consulta comunale dei giovani del Comune di Grosseto, la presidente Simonetta Baccetti ha invitato l’attrice Sendy Giamattei per proiettare il suo documentario “La casa degli artisti”, che raccoglie le voci e i pensieri di giovani artisti, ognuno con il proprio modo di vivere l’arte.

Come riporta Sendy Giamattei “con la partecipazione di Mokabird, I Lolli, Alessandro Golini e Lorenzo Antonioni, il cortometraggio si sviluppa come un piccolo viaggio intimo e autentico dentro le loro menti: riflessioni, emozioni e visioni diverse che si intrecciano, dando vita a un racconto sincero e contemporaneo. Un’esplorazione delicata e diretta di cosa significhi essere artisti oggi”.