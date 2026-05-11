Giocattoli per i pazienti della Pediatria: donazione degli Ultras del Grosseto al Misericordia

Grosseto. «Un sorriso per tutti i bambini che in questo periodo non hanno potuto festeggiare la promozione del Grosseto allo stadio». È questo il motivo che ha spinto il gruppo degli ultras della Curva Nord 1912 del Grosseto a promuovere una raccolta di giocattoli in favore della Pediatria dell’ospedale Misericordia.

Una delegazione del gruppo degli ultras ha fatto visita oggi al reparto diretto dalla dottoressa Susanna Falorni, al Pronto soccorso e agli ambulatori pediatrici. Qui ha consegnato giocattoli, provento di donazione da parte degli ultras e dei tifosi biancorossi che stanno festeggiando il ritorno della squadra di calcio nel campionato di Serie C.

La delegazione è stata accolta dal personale sanitario del reparto con il direttore medico di presidio, Michele Dentamaro, il direttore del Pronto soccorso, Simone Geraci, e il responsabile del Pronto soccorso pediatrico Luca Bertacca.