Falsi Sms ed e-mail da presunti “uffici Cup”: l’Asl mette in guardia da possibili truffe

Grosseto. La Asl Toscana sud est segnala la diffusione di messaggi Sms ed e-mail con link da cliccare ingannevoli inviati a nome di presunti “uffici Cup”.
Nel caso degli Sms, in tali comunicazioni si invita a contattare un numero di telefono che, tuttavia, non appartiene all’Azienda sanitaria. Si tratta con ogni probabilità di numeri truffa, attivati con lo scopo di sottrarre denaro a chi, in buona fede, dovesse richiamare.
L’Asl Toscana su est invita pertanto i cittadini a non rispondere a questi messaggi ed e-mail e a non effettuare chiamate ai numeri indicati, poiché non riconducibili ai propri servizi ufficiali.