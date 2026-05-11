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“Diabete? Impariamo a gestirlo”: nuovo incontro informativo

L'iniziativa è in programma giovedì 14 maggio

di Redazione
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Grosseto. Prosegue il ciclo di incontri tematici nell’ambito dell’iniziativa “Id-Eas: gestire il diabete”. Il prossimo si terrà all’Auser Pace di Grosseto, in via Inghilterra 93, giovedì 14 maggio, dalle 15 alle 16.

L’incontro informativo-educativo per la gestione del diabete è a cura della dietista Valeria Franci ed ha lo scopo di promuovere le raccomandazioni pratiche della gestione nutrizionale del diabete, grazie alla collaborazione del Dipartimento delle Professioni tecnico sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione.

Le iniziative sono co-organizzate da Asl Toscana sud est ed Auser nell’ambito del programma «Comunità attive», in collaborazione con Auser Toscana, Anci Toscana, Federsanità Toscana.

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