Centria: l’assemblea dei soci approva il bilancio d’esercizio 2025

Grosseto. L’assemblea dei soci di Centria, società di distribuzione gas del Gruppo Estra, ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025 che si chiude con un utile netto di 7,9 milioni di euro, in crescita del 19% rispetto all’esercizio precedente.

I dati

Nel corso del 2025 Centria ha generato ricavi complessivi per 129,1 milioni di euro, in crescita dell’11,8% rispetto al 2024, con un Ebitda di 44,7 milioni di euro (+18,5%) e un Ebit di 17,5 milioni di euro (+17,4%). In leggera crescita anche i principali indicatori di redditività, con il Roi a 3,69% rispetto al dato di 3,24% del precedente esercizio.

Nel corso del 2025, la società ha effettuato investimenti per 44,9 milioni di euro (in crescita rispetto ai 43,6 milioni del 2024), concentrati prevalentemente sulla distribuzione (81%) con un contributo significativo degli interventi sulla misura (11%) e sull’informatica (8%).

Nel quarto trimestre dell’esercizio 2025, a seguito dell’esito positivo di una procedura competitiva avviata da Italgas, l’Ati composta da Plures, Estra e Centria è risultata aggiudicataria di 8 nuovi asset di distribuzione gas sul territorio nazionale. L’operazione, perfezionata interamente nel primo semestre 2026, ha portato oggi la rete di distribuzione gestita da Centria a circa 9.370 chilometri, in 220 comuni distribuiti su 16 province e 8 regioni, per un totale di oltre 657.000 punti di riconsegna (Pdr) attivi. L’incremento del volume annuo di gas distribuito attraverso i nuovi Atem è stimato in 180 milioni di metri cubi. Nel 2025, sono stati distribuiti circa 502 milioni di metri cubi di gas naturale a favore delle società di vendita operanti sulla rete.

Sempre sul fronte operativo, a novembre 2025 è entrato in esercizio regolare l’impianto di grid reverse flow ad Asciano (Siena) consentendo, per la prima volta a livello nazionale, l’immissione di biometano dalla rete di distribuzione locale alla rete di trasporto nazionale.

“I risultati di questo esercizio confermano la solidità di un percorso che coniuga equilibrio economico e responsabilità verso i territori – dichiara Roberto Rappuoli, presidente di Centria –. La crescita registrata riflette la visione industriale del Gruppo, orientata a una transizione plurale e tecnologicamente neutrale. In questo quadro si inseriscono l’avvio del primo impianto di grid reverse flow per biometano in Italia e l’investimento, perfezionato nei primi mesi del 2026, per l’ampliamento della nostra rete di distribuzione gas”.

“Il 2025 ha confermato la capacità di crescere mantenendo la qualità operativa — afferma Riccardo Matteini, amministratore delegato di Centria —. Abbiamo esteso il perimetro infrastrutturale, accelerato la digitalizzazione delle reti e consolidato un posizionamento industriale di rilievo nazionale. La nostra forza non è solo nella rete che gestiamo, è nella capacità di leggere le trasformazioni del settore energetico e tradurle in valore per i territori”.