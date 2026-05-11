Caso di meningite batterica in un ragazzo: partita la profilassi antibiotica sui contatti stretti

Grosseto. La Asl Toscana sud-est informa che il Dipartimento di prevenzione sta gestendo i contatti sul territorio di un caso di sepsi meningococcica (meningite batterica da Neisseria meningitidis) verificatosi in un minorenne residente in provincia di Grosseto. Il caso è stato segnalato dai sanitari che lo hanno in cura ed è attualmente in corso l’indagine epidemiologica per l’individuazione e la gestione dei contatti stretti.

In presenza di un caso confermato o probabile di malattia meningococcica, è prevista l’esecuzione di una profilassi antibiotica preventiva per i cosiddetti “contatti stretti”, ossia le persone che, per la natura e la durata dell’esposizione, potrebbero aver contratto il batterio.

Per questo motivo, il personale del Dipartimento di prevenzione dell’Asl Toscana sud-est sta contattando direttamente le persone che sono state in contatto con il caso, con particolare riferimento a:

familiari conviventi e parenti che hanno frequentato il caso in modo stretto e prolungato;

amici e conoscenti con cui il minore ha avuto contatti ravvicinati nei giorni precedenti l’insorgenza della malattia;

compagni di scuola e personale scolastico della classe frequentata.

Coloro che ricevono una telefonata o una comunicazione da parte dell’Asl sono invitati a collaborare con le indicazioni fornite dagli operatori sanitari. La profilassi consiste nell’assunzione di un antibiotico per via orale e viene prescritta e consigliata dagli operatori del Dipartimento di prevenzione sulla base della valutazione del rischio individuale. Si tratta di una misura precauzionale standard, efficace nel ridurre il rischio di sviluppare la malattia.

La sepsi meningococcica è una malattia infettiva grave causata dal batterio Neisseria meningitidis, detto meningococco. Può manifestarsi come meningite (infiammazione delle meningi, le membrane che rivestono il cervello e il midollo spinale), come sepsi (infezione grave del sangue) o in forma combinata.

La malattia meningococcica è prevenibile attraverso la vaccinazione. Il calendario vaccinale prevede nei bambini e nell’adolescenza l’offerta gratuita del vaccino contro i sierogruppi ACWY e del vaccino anti-meningococco B. La vaccinazione rappresenta lo strumento più efficace per proteggere la popolazione, in particolare i bambini e i giovani adulti.

Asl Toscana sud-est rassicura la cittadinanza che la situazione è sotto stretto controllo sanitario e che tutte le misure di sanità pubblica sono state adottate.