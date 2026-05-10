“Feste di maggio”, torna la “Corsa dei barchini”: ecco gli equipaggi in gara

Orbetello (Grosseto). Settimana di appuntamenti a Orbetello con le “Feste di maggio”, organizzate dalla Pro Loco Lagunare, con il contributo e il patrocinio del Comune di Orbetello, che animeranno il centro storico, tra tradizione e intrattenimento, con la suggestiva processione in notturna dedicata al santo patrono, con la tradizionale “Corsa dei barchini”, con le eccellenze enogastronomiche locali e tanta musica.

Dopo la partenza all’insegna della cultura venerdì 8 maggio con la presentazione del libro “Imbarchi e sbarchi” del professore orbetellano Maurizio Cavina, si passa al 12 maggio con la suggestiva processione serale dedicata al santo patrono San Biagio e sabato 16 maggio grande protagonista del pomeriggio è l’appuntamento tra sport e tradizione con la “Corsa dei barchini”, per cui, nelle scorse settimane si sono tenute le qualificazioni degli equipaggi maschili e femminili.

Gli equipaggi

A rappresentare i 5 rioni saranno:

rione Stazione (barchino Anguilla)

Equipaggio maschile (vincitore della 112^ e 113^ edizione):

1) Marco Casetta;

2) Francesco Ventura;

timoniere Alessio Benocci.

Equipaggio femminile:

1) Diletta Bellumori;

2) Giorgia Casetta;

timoniere Alessandro Giovani.

Rione Piazza d’Armi (barchino Spigola)

Equipaggio maschile:

1) Gianluca Santi;

2) Claudio Piro;

timoniere Alessandro Giovani.

Equipaggio femminile:

1) Giorgia Schiano;

2) Roberta Gabrielli

timoniere Maurizio Tosi.

Rione Porto (barchino Sarago)

Equipaggio maschile:

1) Valerio Lo Porto;

2) Nicolò Giudici;

timoniere Maurizio Tosi.

Equipaggio femminile:

1) Alessia Fronda;

2) Letizia Tirchi;

timoniere Valerio Fronda

Rione Neghelli (barchino Cefalo)

Equipaggio maschile:

1) Dennis Fanciulli;

2) Rocco Marconi;

timoniere Tobia Marconi.

Equipaggio femminile (vincitore della prima edizione)

1) Beatrice Rossi;

2) Federica Morici;

timoniere Alessio Benocci.

Rione Duomo (barchino Orata)

Equipaggio maschile:

1) Leonardo Chegia;

2) Federico Cappoli;

timoniere Andrea Santi.

Equipaggio femminile:

1) Chiara Sacco;

2) Francesca Postiglione;

timoniere Roberto Angeloni.

«Il prossimo week end – dichiara l’assessore alla cultura, al turismo e al commercio del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali – le “Feste di Maggio” entreranno nel vivo con tanti appuntamenti che accenderanno il nostro centro storico, tra tradizione, sport, intrattenimento ed eccellenze locali. Prima però la comunità si raccoglierà intorno al proprio patrono San Biagio: il 12 maggio, infatti, si terrà la tradizionale processione serale dedicata al santo che partirà dalla peschiera di Ansedonia con traversata delle reliquie sulla laguna fino alla Spiaggetta, dove proseguirà il corteo a terra, accompagnato dal Corpo bandistico di Orbetello e dai Butteri Maremmani fino al Duomo. Le “Feste di Maggio” sono certamente l’evento più emblematico della sinergia tra amministrazione, associazionismo e comunità e incarnano pienamente lo spirito con cui svolgo il mio ruolo di assessore, all’insegna della condivisione di idee e iniziative per costruire insieme eventi di pregio culturale, artistico e promozionale. Ringrazio, infine, il Centro commerciale naturale del centro storico per i meravigliosi addobbi installati appositamente per l’occasione e per aver dato ancora una volta la propria preziosa collaborazione».

«Sono molto orgoglioso – aggiunge l’assessore Ivan Poccia – che le nostre eccellenze remiere siano grandi protagoniste di queste feste, in quanto rappresentano il connubio perfetto tra la tradizione e lo sport che ha la nostra splendida laguna come sua cornice naturale. A Orbetello, inoltre, lo sport è una parte molto importante della nostra socialità e il fatto che la “Corsa dei barchini” sia uno degli eventi più attesi all’interno di una manifestazione così radicata ne è un’ulteriore conferma».

Il programma dal 12 al 17 maggio

12 maggio: processione del santo patrono San Biagio con partenza dalla Peschiera di Ansedonia, dove sarà offerto, in collaborazione con i Pescatori di Orbetello, un piccolo rinfresco a tutte le autorità. Tragitto in laguna con le reliquie del santo fino alla località Spiaggetta, dove proseguirà la processione a terra, accompagnata dal Corpo bandistico di Orbetello e dai Butteri Maremmani fino al Duomo.

15, 16 e 17 maggio: apertura della Taverna Pro Loco presso l’Orto del Priore in via Solferino. Menù ormai consolidato “Pane anguilla e fantasia”.

15, 16 e 22, 23 maggio: dalle 18.00 musica diffusa in centro storico fino alle 24.00.

16 maggio: alle 16.00 partenza del corteo Duca d’Arcos, corteo storico dei Reali Presidi e Sbandieratori della Pieve dal Duomo di Orbetello, per accompagnare gli equipaggi della “Corsa dei Barchini” fino alle Mura di Levante, nella zona della Guzman, dove avranno luogo la gara maschile e a seguire la gara femminile. Alle 19.00 musica alla Taverna e alle 21.30, in piazza Eroe dei Due Mondi, spettacolo con il comico fiorentino Alessandro Paci, dal titolo “Non solo barzellette”.

17 maggio: alle 10.00 partenza del raduno di Fiat 500 da piazza Eroe dei Due Mondi. Nel pomeriggio, dalle 17.30, spettacolo teatrale “Il Gatto e la Volpe” a cura della Compagnia degli Istanti. Alle 18.30 Consegna dei premi Anguilla D’oro, Cavaliere d’Italia e Premio al Merito. Chiusura della giornata con tradizionale tombola e il Mercante orbetellano. Prosecuzione della musica agli stand della Taverna.