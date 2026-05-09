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Unione dei Comuni, approvato rendiconto: avanzo da 2,6 milioni per investimenti e sviluppo del territorio

di Redazione
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Amiata (Grosseto). Il Consiglio dell’Unione dei Comuni montani Amiata grossetana ha approvato il rendiconto 2025, che registra un avanzo di amministrazione pari a 2,6 milioni di euro, derivante da una operazione straordinaria promossa dalla Giunta per la revisione degli stanziamenti e degli accantonamenti degli anni precedenti.

Di queste risorse, 145mila euro sono state immediatamente destinate all’acquisto di mezzi e attrezzature per le manutenzioni forestali e la cura del verde, mentre 35mila euro finanzieranno interventi legati al Parco faunistico. La quota più consistente, pari a 2,2 milioni di euro, sarà invece impiegata per un piano strategico di investimenti nei territori comunali.

“La nostra idea di Unione è quella di un ente capace di operare in sussidiarietà con i Comuni, a partire dai più piccoli e fragili, sostenendo gli investimenti locali e contribuendo allo sviluppo del territorio – sottolinea Federico Balocchi, presidente dell’Unione dei Comuni montani Amiata grossetana –. La scelta di destinare una cifra così rilevante a questo obiettivo conferma la volontà di rendere l’ente sempre più efficace nel supporto alle comunità. L’Unione sta dimostrando di poter essere volano per lo sviluppo locale sostenibile e che non solo non toglie risorse ai Comuni, ma può essere per loro un valido supporto, anche di natura finanziaria”.

“Abbiamo fatto il punto – prosegue il presidente Balocchi sui risultati ottenuti ad oggi dalla nuova organizzazione, che nel mese di febbraio ha trovato completa attuazione. Su questo esprimo soddisfazione perché la nuova organizzazione sta producendo risultati concreti. Ringrazio i sindaci, ognuno delegato e che sta seguendo certi settori; ringrazio i dipendenti e i responsabili dei servizi che, con impegno e senso di responsabilità, stanno contribuendo a costruire un ente più dinamico, vicino ai territori e capace di rispondere meglio alle esigenze dei cittadini. Il lavoro non è certo concluso, ma crediamo che la direzione sia giusta e la perseguiremo con determinazione.”

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