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“Scarlino nel Cuore” ristruttura la propria organizzazione: “Pronti ad ascoltare i cittadini”

di Redazione
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Scarlino (Grosseto). “Scarlino nel Cuore”, la lista civica che alle ultime elezioni comunali del 2024 raccolse 804 voti (39,90%), oggi rappresentata in consiglio comunale dai consiglieri Luca Niccolini, Roberto Maestrini e Marco Vichi, ristruttura la propria organizzazione e prepara una serie di attività per ascoltare e coinvolgere i cittadini sui temi più sentiti (sicurezza stradale, lavoro, patrimonio immobiliare, gestione dei rifiuti, etc.).

Il coordinamento del gruppo viene affidato a Maciej Vella, giovane cittadino attivo nel territorio, attraverso la promozione e la partecipazione a progetti civici, legati soprattutto al mondo dello sport e dell’associazionismo.

“Il lavoro da fare per il territorio e la comunità di Scarlino è tanto – dichiarano i rappresentanti della coalizione -, richiede un’organizzazione attenta e una presenza costante tra la gente. Siamo pronti a fare la nostra parte con determinazione, ascoltando i cittadini, cercando soluzioni alle criticità e proponendo occasioni di confronto e dialogo”.

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