Guardia medica turistica: ecco le date del servizio durante l’estate in provincia di Grosseto

Grosseto. Al via le procedure di selezione per attivare il servizio stagionale di assistenza sanitaria ai villeggianti nelle località turistiche nell’ambito provinciale di Grosseto.
Gli incarichi saranno conferiti per un impegno orario di 24 ore settimanali (nel rispetto comunque del limite massimo di 48 ore settimanali tenuto conto delle attività compatibili complessivamente svolte dall’interessato). La domanda può essere inviata entro il 15 maggio 2026.
Le sedi e le date
Le sedi da attivare per il periodo dal 13 giugno al 13 settembre 2026 saranno:
- Follonica (a giugno dal 13, solo il sabato e la domenica, luglio e agosto tutti i giorni, settembre fino al 13, solo il sabato e la domenica);
- Punta Ala (dal primo luglio al 31 agosto);
- Castiglione della Pescaia (dal 13 giugno al 13 settembre);
- Marina di Grosseto (a giugno dal 13, solo il sabato e la domenica, luglio e agosto tutti i giorni, a settembre fino al 13, solo il sabato e la domenica);
- Principina a Mare (a giugno dal 13, solo il sabato e la domenica, luglio e agosto tutti i giorni, a settembre fino al 13, solo il sabato e la domenica);
- Orbetello (dal primo luglio al 31 agosto);
- Porto Santo Stefano (dal primo luglio al 31 agosto);
- Isola del Giglio (dal 13 giugno al 13 settembre).
Tutte le coordinate, i requisiti necessari alla partecipazione, le modalità di invio e i recapiti per ottenere ulteriori informazioni si trovano pubblicati nel bando, disponibile all’indirizzo web https://albopretorio.uslsudest.toscana.it/albo/ nella sezione «Incarichi personale convenzionato».