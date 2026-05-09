Home Costa d'argentoConsiglio comunale: Walter Capitani entra nel gruppo di maggioranza
Costa d'argentoPoliticaPolitica Costa d'ArgentoPolitica Grosseto

Consiglio comunale: Walter Capitani entra nel gruppo di maggioranza

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 21 views

Grosseto. La Lega di Grosseto comunica che, ieri, il segretario provinciale Andrea Maule ha incontrato il sindaco di Monte Argentario Arturo Cerulli, alla presenza del consigliere comunale Walter Capitani, per ufficializzare l’ingresso di quest’ultimo nel gruppo di maggioranza.

“Il consigliere Capitani, fino ad oggi espressione della minoranza, ha già da alcuni mesi intrapreso un percorso di collaborazione con il sindaco, la Giunta e il gruppo consiliare di maggioranza, offrendo il proprio contributo umano e politico con l’obiettivo di rafforzare l’azione amministrativa e migliorare la qualità della vita dei cittadini – si legge in una nota della Lega -. Da parte sua, il Sindaco Cerulli ha dimostrato sin da subito ampia disponibilità a coinvolgere il consigliere leghista nell’attività di governo, riconoscendone le capacità amministrative maturate anche attraverso la significativa esperienza ricoperta in passato nel ruolo di assessore del Comune di Monte Argentario”.

La Lega Grosseto esprime “soddisfazione per questo importante passaggio politico, che valorizza il ruolo di Capitani all’interno dell’amministrazione comunale e rappresenta un segnale concreto di ricomposizione e rafforzamento del centrodestra sul territorio dell’Argentario. La Lega, attraverso i propri amministratori locali, continuerà a lavorare con determinazione per consolidare questo percorso, mettendo al centro le esigenze del territorio e dei cittadini”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

“Scarlino nel Cuore” ristruttura la propria organizzazione: “Pronti...

Centri estivi: il Comune eroga il contributo a...

Nasce l’associazione “Follonica a Sinistra”: “Costruiamo un percorso...

Rendiconto, Alternativa: “Avanzo sbandierato, ma opere ferme e...

Turismo e Intelligenza Artificiale, L’Alnernativa: “Una sfida che...

“I Love Orbetello”: in laguna arriva il flash...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: