Consiglio comunale: Walter Capitani entra nel gruppo di maggioranza

Grosseto. La Lega di Grosseto comunica che, ieri, il segretario provinciale Andrea Maule ha incontrato il sindaco di Monte Argentario Arturo Cerulli, alla presenza del consigliere comunale Walter Capitani, per ufficializzare l’ingresso di quest’ultimo nel gruppo di maggioranza.

“Il consigliere Capitani, fino ad oggi espressione della minoranza, ha già da alcuni mesi intrapreso un percorso di collaborazione con il sindaco, la Giunta e il gruppo consiliare di maggioranza, offrendo il proprio contributo umano e politico con l’obiettivo di rafforzare l’azione amministrativa e migliorare la qualità della vita dei cittadini – si legge in una nota della Lega -. Da parte sua, il Sindaco Cerulli ha dimostrato sin da subito ampia disponibilità a coinvolgere il consigliere leghista nell’attività di governo, riconoscendone le capacità amministrative maturate anche attraverso la significativa esperienza ricoperta in passato nel ruolo di assessore del Comune di Monte Argentario”.

La Lega Grosseto esprime “soddisfazione per questo importante passaggio politico, che valorizza il ruolo di Capitani all’interno dell’amministrazione comunale e rappresenta un segnale concreto di ricomposizione e rafforzamento del centrodestra sul territorio dell’Argentario. La Lega, attraverso i propri amministratori locali, continuerà a lavorare con determinazione per consolidare questo percorso, mettendo al centro le esigenze del territorio e dei cittadini”.