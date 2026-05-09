“Campus Giovani”: ecco il progetto per gestire le emergenze grazie ai Vigili del Fuoco

Grosseto. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale e il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco organizzano, per il 2026, il progetto “Campus Giovani”.

L’iniziativa è finalizzata a fornire ai giovani un’esperienza formativa orientata ad una maggiore consapevolezza dei rischi, dell’autoprotezione e dell’interazione con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in caso di emergenze sul territorio.

Il progetto intende inoltre stimolare l’impegno civico e sociale, rafforzare il concetto di bene comune e promuovere comportamenti sani e solidali.

Grazie al contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la partecipazione ai campi è completamente gratuita.

Il progetto “Campus Giovani” è rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 15 e i 17 anni, selezionati su base nazionale tramite l’apposito bando consultabile al seguente link: campusgiovanivvf.it.

Attraverso lo stesso portale sarà possibile inoltrare le domande di partecipazione.