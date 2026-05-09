Blitz dei Carabinieri nel bivacco dello spaccio di droga: arrestato un uomo

Grosseto. Nelle ultime settimane, i Carabinieri dello Squadrone eliportato Cacciatori “Puglia” hanno battuto il territorio della provincia di Grosseto al fine di individuare e disattivare le molteplici piazze di spaccio collocate nei boschi.

Le operazioni, svolte insieme ai militari dell’Arma locale, hanno riscosso notevole successo in quanto gli agenti son riusciti a localizzare numerosi bivacchi realizzati dagli spacciatori come base logistica della loro attività illecita e a trarre in arresto alcuni di essi.

Su questa scia ieri i Cacciatori hanno messo a segno un altro arresto con i militari della Compagnia di Orbetello.

I Carabinieri infatti, setacciando le colline adiacenti i forti spagnoli di Porto Ercole, hanno individuato un bivacco di recente realizzazione nel quale erano rintanati due spacciatori in attesa di clienti.

La pronta irruzione dei militari nell’area a subito messo in allerta i due individui, uno dei quali è riuscito a fuggire, dimenandosi tra i rovi. Il secondo, invece, uno straniero di 23 anni, nonostante la resistenza opposta, è stato arrestato e perquisito: sono stati ritrovati 20 involucri termosaldati contenenti nel complesso 25 grammi di hashish e 10 di cocaina, nonché 125 euro in banconote di vario taglio, sicuro provento delle cessioni di droga già effettuate prima dell’arrivo dei militari.

L’arresto de militari è stato convalidato e il colpevole, già destinatario del divieto di dimora nella provincia di Firenze, è stato condannato ad analogo provvedimento anche nella provincia di Grosseto.