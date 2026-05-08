Sicurezza stradale: nuovi interventi nella frazione per tutelare residenti e turisti

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Nuovi interventi per la sicurezza stradale di Punta Ala, realizzati grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale e associazione Tutela di Punta Ala, con l’obiettivo di migliorare la vivibilità della frazione e rendere più sicuri e accessibili alcuni punti strategici del territorio.

«Con l’associazione Tutela di Punta Ala portiamo avanti da tempo un confronto costante sulle criticità del territorio e sulle possibili soluzioni da adottare – afferma il sindaco Elena Nappi –. La sicurezza stradale è una delle priorità per questa amministrazione, e ringrazio l’associazione per aver contribuito concretamente alla realizzazione di questi interventi. Quelli realizzati a Punta Ala sono solo alcuni degli interventi che stiamo portando avanti nell’ambito di una programmazione più ampia, avviata negli ultimi anni, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la vivibilità dell’intero territorio comunale grazie ad una progettazione attenta e mirata».

I lavori

Il primo intervento ha interessato l’ingresso della frazione, caratterizzato da una curva con guard rail che nelle ore notturne risultava non sufficientemente visibile. È stata installata una nuova segnaletica verticale ad alta visibilità in entrambi i sensi di marcia, integrata con led lampeggianti progressivi alimentari da un pannello solare.

Il secondo intervento, sulla Strada provinciale all’altezza di via della Luna, ha migliorato notevolmente la sicurezza di un attraversamento pedonale particolarmente utilizzato durante il periodo estivo. Anche in questo caso è stata installata una nuova segnaletica ad alta visibilità con led lampeggianti, completando la messa in sicurezza del percorso pedonale realizzato la scorsa estate.

Il terzo intervento è stato effettuato sulla Strada provinciale di Punta Ala prima di via del Porto, in corrispondenza di una curva che nelle ore notturne risulta poco visibile. Qui è stata installata segnaletica stradale ad alta visibilità per curva pericolosa, dotata di led lampeggianti progressivi visibile nelle due direzioni di marcia. L’intervento integra la realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale nella stessa zona.