Home FollonicaSenzuno, il sindaco: “I lavori continuano a pieno ritmo, migliorato il progetto iniziale”
FollonicaNotizie dagli Enti

Senzuno, il sindaco: “I lavori continuano a pieno ritmo, migliorato il progetto iniziale”

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 1 views

Follonica (Grosseto). “Buone notizie: superata la parte più critica delle opere al nuovo parcheggio di Senzuno, i lavori continuano con tante migliorie rispetto al progetto iniziale”.

A dichiararlo, in un post sul suo profilo Facebook, è il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani.

“I lavori avevano subito nelle scorse settimane un rallentamento dovuto alla presenza di materiale di scarto, classificato come rifiuto e quindi da smaltire (quantità purtroppo inizialmente sottostimate) – spiega il sindaco -. Le opere continuano a pieno ritmo con un notevole miglioramento apportato da questa Giunta, con un 15% di superficie asfaltata in meno, 30% di verde in più rispetto al progetto iniziale e l’ingresso da Senzuno anziché da viale Europa. Monitoriamo i lavori con attenzione, con supervisione e sopralluoghi”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Aperte le iscrizioni ai campus estivi per bambini...

Il Consiglio comunale approva il rendiconto di gestione:...

Commercio itinerante sulla spiaggia: il Comune pubblica l’avviso...

Parco centrale, l’opposizione: “Sul progetto del parcheggio solo...

Turismo, casa e lavoro: i sindaci delle grandi...

Iliade, Odissea e i grandi miti del passato:...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: