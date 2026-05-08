Senzuno, il sindaco: “I lavori continuano a pieno ritmo, migliorato il progetto iniziale”

Follonica (Grosseto). “Buone notizie: superata la parte più critica delle opere al nuovo parcheggio di Senzuno, i lavori continuano con tante migliorie rispetto al progetto iniziale”.

A dichiararlo, in un post sul suo profilo Facebook, è il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani.

“I lavori avevano subito nelle scorse settimane un rallentamento dovuto alla presenza di materiale di scarto, classificato come rifiuto e quindi da smaltire (quantità purtroppo inizialmente sottostimate) – spiega il sindaco -. Le opere continuano a pieno ritmo con un notevole miglioramento apportato da questa Giunta, con un 15% di superficie asfaltata in meno, 30% di verde in più rispetto al progetto iniziale e l’ingresso da Senzuno anziché da viale Europa. Monitoriamo i lavori con attenzione, con supervisione e sopralluoghi”.