Nasce l’associazione “Follonica a Sinistra”: “Costruiamo un percorso politico e civico verso le amministrative”

Follonica (Grosseto). Nei giorni scorsi è nata formalmente l’associazione “Follonica a Sinistra”, con l’obiettivo di strutturare e rafforzare un lavoro politico e civico iniziato nella città già nel 2019.

“Follonica a Sinistra ha infatti fatto parte della seconda amministrazione guidata da Andrea Benini, portando all’interno della maggioranza un contributo chiaro e riconoscibile sui temi che da sempre caratterizzano l’impegno della sinistra – si legge in una nota dell’associazione -: la difesa dei diritti dei lavoratori, la tutela dell’ambiente e della salute, l’efficienza e l’equità della sanità pubblica, il diritto all’abitare e alla mobilità, la fruibilità pubblica e gratuita dei beni comuni, come boschi, spiagge e acqua, e il pieno rispetto delle scelte individuali in materia di autodeterminazione personale. Allo stesso tempo, Follonica a Sinistra ha sempre promosso relazioni tra cittadini, forze politiche e realtà sociali della città fondate sul confronto democratico e su modalità pacifiche di partecipazione”.

“Fin dalla sua nascita, il progetto ha avuto l’ambizione di costruire uno spazio comune capace di coinvolgere militanti e simpatizzanti delle forze della sinistra, a partire da Partito della Rifondazione Comunista e Sinistra Italiana, insieme a tutte le cittadine e i cittadini che si riconoscono in una lettura progressista dei valori di pace, lavoro e ambiente – prosegue il comunicato –. Nel 2024 Follonica a Sinistra ha presentato nuovamente la propria lista a sostegno della candidatura a sindaco di Andrea Pecorini, confermando la volontà di continuare a essere una presenza attiva nella vita politica della città. La costituzione formale dell’associazione rappresenta oggi un passaggio importante per rafforzare e organizzare meglio questo percorso. L’associazione sarà presieduta dal consigliere comunale Francesco Ciompi, mentre il ruolo di segretario sarà affidato all’ex consigliere comunale Enrico Calossi”.

“L’obiettivo è quello di definire con maggiore chiarezza le attività e le iniziative dell’associazione e costruire, in vista delle elezioni comunali del 2029 – termina la nota –, un percorso politico e civico capace di contribuire, insieme ad altri, al ritorno della sinistra al governo della città”.