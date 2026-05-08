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Interruzione della corrente: le scuole primarie e secondarie di primo grado rimarranno chiuse

di Redazione
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Manciano (Grosseto). Il Comune di Manciano informa che, con ordinanza del sindaco Mirco Morini, è stata disposta la chiusura del plesso delle scuole primarie e secondarie di primo grado dell’Istituto comprensivo “Pietro Aldi” nella giornata di lunedì 11 maggio, dalle 8 alle 16, a causa di un’interruzione programmata dell’energia elettrica comunicata da E-Distribuzione per lavori sulla rete.

L’interruzione interesserà infatti l’area in cui si trova il plesso scolastico, rendendo impossibile il regolare svolgimento delle attività didattiche. Per questo motivo l’amministrazione comunale ha ritenuto necessario disporre la chiusura della struttura per l’intera fascia oraria coinvolta dal disservizio.

Resteranno invece regolarmente aperti gli altri plessi dell’Istituto comprensivo, così come il nido d’infanzia comunale e quello paritario, non interessati dalla sospensione della fornitura elettrica.

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