Da Shade a Mietta, passando per Alexia, Luk3 e Cristina D’Avena: torna “Grande Estate”

Grosseto. Grosseto si prepara a vivere la quarta edizione di “Grande Estate”, la rassegna musicale che negli ultimi anni è diventata uno degli appuntamenti più attesi dell’estate cittadina.

Dal 16 al 25 giugno piazza Dante tornerà a trasformarsi in un grande spazio di musica, spettacolo e aggregazione con eventi in programma dalle 21.30 alle 23.30.

Il programma

Sul palco saliranno artisti capaci di coinvolgere pubblici e generazioni diverse, da Shade a Mietta, passando per Garibaldi Bros, Alexia, Luk3 e Cristina D’Avena.

Un’edizione che segna anche il rafforzamento del sostegno da parte degli sponsor del territorio e, per la prima volta, la collaborazione con Radio Stop come radio ufficiale della manifestazione.

“‘Grande Estate’ arriva alla sua quarta edizione e rappresenta ormai un appuntamento identitario per Grosseto, una manifestazione che negli anni è cresciuta in maniera costante fino a diventare uno degli eventi più attesi dell’estate cittadina – ha dichiarato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. In questi anni siamo riusciti a costruire un progetto stabile, riconoscibile e sempre più partecipato, capace di portare migliaia di persone nel cuore della città e di trasformare piazza Dante in un luogo vivo, frequentato e attrattivo durante tutto il periodo estivo. Questa manifestazione ha contribuito a dare nuova centralità agli spazi pubblici, creando occasioni di incontro, intrattenimento e condivisione per cittadini, famiglie e visitatori. La crescita della rassegna dimostra che il lavoro fatto in questi anni ha dato risultati concreti e che la città oggi riconosce il valore culturale, sociale, turistico ed economico di questo progetto. Importante è anche il sostegno sempre più forte ricevuto dal tessuto economico e imprenditoriale locale, segnale evidente di una manifestazione che continua a rafforzarsi e che ormai rappresenta un patrimonio condiviso per tutta Grosseto”.

“Questa quarta edizione conferma il percorso di crescita di ‘Grande Estate’, una manifestazione nata quattro anni fa con l’obiettivo di rendere il centro cittadino sempre più vivo e attrattivo – ha sottolineato l’assessore al turismo Riccardo Megale -. Crediamo fortemente nell’importanza del centro storico come luogo di aggregazione e partecipazione e iniziative come questa contribuiscono concretamente a renderlo più frequentato e dinamico durante il periodo estivo. Abbiamo costruito un calendario capace di parlare a pubblici diversi, con artisti per tutte le generazioni e tutti i gusti musicali. La partecipazione degli sponsor rappresenta un segnale importante di fiducia verso un progetto che continua a crescere. Inoltre, la collaborazione con Radio Stop come radio ufficiale dell’evento ci permetterà di promuovere al meglio ogni appuntamento della rassegna”.

“‘Grande Estate’ è una manifestazione che negli anni ha saputo trasformarsi in una vera occasione di socialità e aggregazione per la città. La musica e gli spettacoli diventano strumenti per far incontrare persone, famiglie e generazioni diverse, creando momenti di condivisione e partecipazione nel cuore di Grosseto – ha spiegato l’assessore alla cultura Luca Agresti –. E’ un programma variegato e trasversale, pensato per coinvolgere pubblici differenti e rendere piazza Dante uno spazio sempre più vivo e frequentato”.

“Questa manifestazione rappresenta un elemento importante per la valorizzazione del centro storico. In questi anni ‘Grande Estate’ ha contribuito a riportare persone, vitalità e movimento in piazza Dante e nelle vie del centro, coinvolgendo attività commerciali, associazioni e realtà cittadine in un percorso condiviso”, ha aggiungo l’assessore al centro storico Fabrizio Rossi.

L’assessore alle attività Produttive, Bruno Ceccherini, ha dichiarato: “La crescita di ‘Grande Estate’ dimostra quanto eventi di questo livello possano avere ricadute positive anche sul tessuto economico cittadino. La presenza di sponsor importanti rafforza ulteriormente una manifestazione che oggi rappresenta un valore per la città e per le sue attività, contribuendo ad aumentare presenza, movimento e attrattività nel centro storico.”

Il programma definitivo con tutto l’elenco degli artisti sarà svelato a breve.

Gli sponsor dell’edizione 2026 sono: Conad, Tommaso Becagli, Maremà, CentriAMO Grosseto e Radio Stop, per la prima volta radio ufficiale dell’evento.