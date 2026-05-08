Centri estivi: il Comune eroga il contributo a supporto delle famiglie per pagare la retta

Orbetello (Grosseto). Il Comune di Orbetello rende note che è stato pubblicato il bando per la concessione di contributi rivolti alle famiglie per la frequenza mensile dei centri estivi convenzionati con il Comune di Orbetello durante la prossima estate. Il termine ultimo per la presentazione della domanda di iscrizione è il 25 maggio 2026.

I centri estivi privati individuati dall’Ente con i quali convenzionarsi per l’erogazione dei contributi alle famiglie per l’estate 2026 sono:

centro estivo “Campus Talaris 2026”;

centro estivo “La Tana al Mare”;

centro estivo “Pronti, partenza…Estate!!!” alla scuola dell’infanzia Santa Maria delle Grazie di Albinia;

centro estivo “Siamo tutti Semi”.

Per avere il contributo è necessario che il figlio della famiglia sia:

residente nel Comune di Orbetello;

di età compresa tra i 3 e i 17 anni;

iscritto ad uno dei suddetti centri estivi.

Il contributo massimo mensile riconoscibile per ciascun bambino residente frequentante il centro convenzionato sarà pari a 300,00 euro secondo le seguenti condizioni:

almeno 7 ore giornaliere comprensivo del pasto (tempo lungo) – Contributo massimo riconoscibile 300,00 euro;

almeno 4 ore giornaliere (tempo corto) – Contributo massimo riconoscibile 112,00 euro.

Il contributo è destinato ad abbattere la retta dei residenti per la somma eccedente rispetto a quella prevista per le colonie estive comunali: ovvero i beneficiari dovranno avere a proprio carico una retta non inferiore a 230,00 euro per la frequenza a tempo lungo e a 69,00 euro per la frequenza a tempo corto. Il contributo comunale sarà destinato alla copertura della somma eccedente e verrà liquidato direttamente al soggetto gestore della colonia privata.

Il contributo potrà essere soggetto a riduzioni in misura proporzionale qualora le richieste dovessero essere superiori rispetto alla disponibilità di bilancio. Nel caso in cui beneficiari siano bambini/ragazzi con disabilità grave certificata è previsto un contributo fino a 4 volte superiore, sempre con i limiti relativi alla tariffa comunale (ovvero la retta finale a carico dell’utente non potrà mai essere inferiore a quella del servizio comunale).

Varie e particolari situazioni potranno essere sottoposte alla giunta comunale. Nel caso di bambini con disabilità lieve certificata, per i quali sia acquisita una certificazione medica che dichiari la imprescindibile necessità di una figura di supporto per la frequenza dei centri estivi, è previsto un contributo doppio rispetto a quello normalmente previsto. Il contributo non verrà erogato in caso di mancata frequenza del Centro estivo.

Per maggiori dettagli si rimanda al bando pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Orbetello.

Il contributo comunale sarà destinato alla copertura della somma eccedente e verrà liquidato direttamente al soggetto gestore della colonia privata.

Il contributo è finalizzato alla sola copertura della retta mensile e non può andare a copertura delle spese non ricomprese nella retta (ad esempio preiscrizione, iscrizione, refezione non già compresa nella retta, spese di trasporto, ecc.).