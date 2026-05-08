Castiglione in festa per il patrono San Guglielmo: il programma delle celebrazioni

Castiglione della Pescaia (Grosseto). La comunità di Castiglione della Pescaia si prepara a vivere con intensità la festa di San Guglielmo, patrono del comune. Un appuntamento che quest’anno unisce la tradizione spirituale del pellegrinaggio a un importante traguardo per la valorizzazione del territorio.

Il programma

Le celebrazioni inizieranno sabato 9 maggio all’insegna della fraternità: nei locali di Santa Maria Goretti, alle 19.30, si terrà una cena comunitaria basata sulla condivisione del cibo portato dai fedeli. La serata proseguirà alle 21.00 con la visione del video della “Passione vivente 2026”, un momento per rivivere le emozioni delle recenti sacre rappresentazioni.

Il cuore dei festeggiamenti sarà lunedì 11 maggio.

Il programma prevede il ritrovo alle 14.15 a Santa Maria Goretti per dirigersi verso il vecchio Mulino, da dove, alle 15.00, partirà il tradizionale pellegrinaggio a piedi verso l’eremo di Malavalle. Per chi avesse difficoltà a camminare, la parrocchia mette a disposizione passaggi in auto.

Un momento di particolare rilievo istituzionale e storico avverrà alle 15.50, con l’inaugurazione del secondo stralcio dei lavori di restauro e recupero dell’eremo. Subito dopo, alle 16.00, il vescovo Bernardino presiederà la Messa proprio nel suggestivo scenario dell’eremo di Malavalle. La giornata si concluderà in un clima di gioia conviviale: dopo il rientro a piedi fino al capanno dei cacciatori, alle 18.00 è prevista una braciata aperta a tutti i partecipanti.

Si ricorda che, per favorire la partecipazione dei fedeli all’eremo, la Santa Messa pomeridiana a Santa Maria Goretti sarà sospesa.