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Settimana della Salute: ultimo giorno di screening in piazza Dante e in piazza Duomo

Il programma di venerdì 8 maggio

di Redazione
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Grosseto. Grande partecipazione e forte coinvolgimento della cittadinanza per la Settimana della Salute, l’iniziativa che in questi giorni ha animato il centro di Grosseto con appuntamenti dedicati alla prevenzione, al benessere e alla socialità.

Domani sarà l’ultimo giorno dedicato agli screening gratuiti nelle postazioni allestite in piazza Dante e piazza Duomo, dove cittadini di tutte le età potranno ancora usufruire dei servizi di controllo e prevenzione promossi nell’ambito della manifestazione.

Proseguono anche le iniziative collaterali che stanno rendendo il centro storico un luogo di incontro e partecipazione, grazie alla collaborazione del centro commerciale naturale “CentriAmo Grosseto”. In piazza Duomo continua l’area pony dedicata ai più piccoli, mentre i locali del centro ospiteranno momenti di musica e intrattenimento.

A concludere, venerdì pomeriggio, il Syn Circus: trampolieri, giocolieri e animazione itinerante attraverseranno le vie del centro storico fino allo spettacolo conclusivo in piazza Duomo.

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