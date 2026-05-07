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Ospedale Sant’Andrea: un nuovo ecografo per l’ambulatorio di Cardiologia

Lo strumento acquistato consentirà di migliorare ulteriormente l'assistenza per gli utenti

di Redazione
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Massa Marittima (Grosseto). È già operativo il nuovo ecografo per l’ambulatorio di Cardiologia dell’ospedale di Massa Marittima. Lo strumento sostituisce quello precedentemente in uso: «La consulenza cardiologica – ha spiegato il responsabile della Uosd Cardiologia delle Colline Mettallifere, Nicola D’Aprile – è un pacchetto completo: consiste di una visita, un ecocardiogramma ed un elettrocardiogramma. Con questo nuovo strumento miglioriamo l’accuratezza diagnostica e potremmo incrementare le prestazione ambulatoriali, che attualmente sono circa 8mila all’anno».

«Si semplifica il percorso per il paziente – ha dichiarato il direttore medico di presidio, Michele Dentamaro -. Si diminuisce il ricorso agli spostamenti degli utenti e quindi migliora la capacità di risposta dell’ospedale. Ringrazio il personale sanitario per il lavoro svolto quotidianamente al servizio della comunità locale».

Alla presentazione, avvenuta oggi  all’ospedale Sant’Andrea, insieme al personale sanitario, sono intervenuti anche i rappresentanti istituzionali di Massa Marittima, con il sindaco Irene Marconi, i sindaci di Follonica e Monterotondo Marittimo, Matteo Buoncristiani e Giacomo Termine; per il Comune di Montieri presente il vicesindaco Massimo Biagini.

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