Home Colline Metallifere“Non ve l’augurate cos’era la guerra!”: Daniela Antonini e Patrizia Scapin presentano il libro
Colline MetallifereCultura & SpettacoliCultura e Spettacoli Colline MetallifereCultura e Spettacoli Grosseto

“Non ve l’augurate cos’era la guerra!”: Daniela Antonini e Patrizia Scapin presentano il libro

L'iniziativa è in programma sabato 9 maggio

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 0 views

Scarlino (Grosseto). Un appuntamento dedicato alla memoria storica e alla trasmissione delle testimonianze del Novecento, quello in programma sabato 9 maggio alle 16.30 alla biblioteca comunale “Carlo Mariotti” di Scarlino, nel centro storico del paese, con la presentazione del libro “Non ve l’augurate cos’era la guerra! E state attenti perché riviene”.

L’iniziativa è promossa da Anpi, sezione Agresti-Campori, con il patrocinio del Comune di Scarlino e vedrà la partecipazione delle curatrici Daniela Antonini e Patrizia Scapin, che accompagneranno il pubblico attraverso le pagine del volume, nato per custodire e tramandare ricordi, testimonianze e riflessioni legate agli anni della guerra e della Resistenza.

Il libro

Il libro raccoglie parole e memorie che parlano non solo del passato, ma anche del presente, richiamando l’attenzione sull’importanza della pace, della consapevolezza storica e del valore della memoria condivisa tra generazioni.

«Eventi come questo rappresentano un’occasione preziosa per mantenere viva la memoria storica della nostra comunità – dichiara il vicesindaco e assessore alla cultura Michele Bianchi –. Ascoltare e rileggere le testimonianze di chi ha vissuto la guerra significa comprendere più a fondo il valore della libertà, della democrazia e della pace. È fondamentale continuare a coinvolgere cittadini e giovani in percorsi culturali che aiutino a non dimenticare».

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Tradizione, cultura, sport e famiglia: un weekend ricco...

“Il vino degli Etruschi”: un incontro tra archeologia...

Il Consiglio comunale approva il rendiconto di gestione:...

“Un cappello pieno di bugie”: la commedia chiude...

“Realismi, surrealismi e nuovi realismi”: ecco il progetto...

Ospedale Sant’Andrea: un nuovo ecografo per l’ambulatorio di...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: