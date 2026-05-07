“Non ve l’augurate cos’era la guerra!”: Daniela Antonini e Patrizia Scapin presentano il libro

Scarlino (Grosseto). Un appuntamento dedicato alla memoria storica e alla trasmissione delle testimonianze del Novecento, quello in programma sabato 9 maggio alle 16.30 alla biblioteca comunale “Carlo Mariotti” di Scarlino, nel centro storico del paese, con la presentazione del libro “Non ve l’augurate cos’era la guerra! E state attenti perché riviene”.

L’iniziativa è promossa da Anpi, sezione Agresti-Campori, con il patrocinio del Comune di Scarlino e vedrà la partecipazione delle curatrici Daniela Antonini e Patrizia Scapin, che accompagneranno il pubblico attraverso le pagine del volume, nato per custodire e tramandare ricordi, testimonianze e riflessioni legate agli anni della guerra e della Resistenza.

Il libro

Il libro raccoglie parole e memorie che parlano non solo del passato, ma anche del presente, richiamando l’attenzione sull’importanza della pace, della consapevolezza storica e del valore della memoria condivisa tra generazioni.

«Eventi come questo rappresentano un’occasione preziosa per mantenere viva la memoria storica della nostra comunità – dichiara il vicesindaco e assessore alla cultura Michele Bianchi –. Ascoltare e rileggere le testimonianze di chi ha vissuto la guerra significa comprendere più a fondo il valore della libertà, della democrazia e della pace. È fondamentale continuare a coinvolgere cittadini e giovani in percorsi culturali che aiutino a non dimenticare».