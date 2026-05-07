Musica argentina e tango: Lorenza Baudo e Alessandro Benedettelli in concerto

Grosseto. Si rinnova la programmazione musicale promossa da Fondazione Grosseto Cultura all’auditorium “Carlo Cavalieri” dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” con un nuovo appuntamento in programma sabato 9 maggio alle 17.00.

Protagonisti del palco saranno la voce di Lorenza Baudo e la chitarra di Alessandro Benedettelli, impegnati in un raffinato percorso dedicato alla canzone folklorica argentina e al tango. Il concerto è riservato ai possessori della tessera di Fondazione Grosseto Cultura, sarà comunque possibile sottoscrivere la card anche prima dell’inizio dell’evento al costo di 5 euro.

Il concerto

Il concerto proporrà un itinerario sonoro attraverso alcuni dei brani più rappresentativi della tradizione musicale sudamericana come “Gracias a la vida”, “Alfonsina y el mar”, “Volver”, “Vuelvo al sur” e “Balada para un loco”, in un repertorio che intreccia canto popolare, poesia e suggestioni legate al tango argentino.

In programma composizioni di importanti autori come Atahualpa Yupanqui, Violeta Parra, Ariel Ramírez, Astor Piazzolla e Carlos Gardel, accanto ad altri protagonisti della cultura musicale argentina.