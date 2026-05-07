Commercio estero: la Camera di Commercio lancia due nuovi bandi a sostegno delle imprese

Grosseto. Al via due nuove agevolazioni della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno per spingere le imprese del territorio verso i mercati esteri.

Con l’attivazione di percorsi specialistici gratuiti da un lato e dall’altro con uno stanziamento di 110mila euro per contributi diretti, che vanno ad aggiungersi ai 600mila euro già destinati ad altri bandi, l’ente camerale punta a rafforzare la competitività delle imprese delle province di Livorno e Grosseto. Strumenti concreti, sia finanziari che consulenziali per supportare le aziende che intendono consolidare la propria presenza fuori dai confini nazionali o che si affacciano per la prima volta sull’export.

Check-up aziendali e piani export: servizi specialistici gratuiti

Il bando mira a preparare le imprese potenziali esportatrici fornendo un percorso di assistenza tecnica. Vengono offerti gratuitamente dalla Camera: la realizzazione di un check-up aziendale online per valutare il potenziale di export e la successiva predisposizione di un Piano Export personalizzato per i mercati target. Beneficeranno dei servizi gratuiti le prime 7 domande regolari pervenute. Invio delle domande tramite Pec all’indirizzo cameradicommercio@pec.lg.camcom.it entro il 18 giugno 2026.

Bando di sostegno all’internazionalizzazione: contributi a fondo perduto

L’avviso finanzia l’acquisizione di servizi per lo sviluppo del commercio internazionale, attraverso voucher pari al 60% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 2.500 euro per ogni micro, piccola o media impresa delle province di Grosseto e Livorno. Sono previste premialità di 300 euro per imprese femminili, società benefit, imprese sociali o in possesso di certificazione di genere o bilancio di sostenibilità e imprese con rating di legalità. Tra le spese finanziabili l’analisi di mercato, la partecipazione a fiere internazionali (anche in Italia), la protezione di marchi/brevetti all’estero e l’allestimento di showroom. Le domande possono essere presentate fino al 10 novembre 2026, salvo esaurimento risorse.

Gli altri bandi camerali

Bando a sostegno della creazione d’impresa: supporto alla nascita di nuove imprese con contributi a fondo perduto fino a 5.000 euro, dedicato alle attività avviate dal 1° gennaio 2026.

Bando per il sostegno alle imprese di vicinato: misura per il commercio al dettaglio (entro 300 mq) e la ristorazione, che finanzia al 60% (fino a 2.500 euro) acquisti di attrezzature, sistemi di sicurezza e strumenti promozionali.

Bando per la transizione sostenibile delle imprese turistiche: sostegno a strutture ricettive, ristorazione e parchi/musei per soluzioni green (elettrodomestici classe A, ricariche elettriche, recupero acqua). Contributo al 60% fino a 3.000 euro.

Bando per le certificazioni di qualità: contributi al 60% fino a 2.000 euro per incentivare la competitività di tutti i settori tramite l’acquisizione di certificazioni (Iso, prodotto, sostenibilità).

Bando a sostegno della creazione di società benefit: misura volta a favorire la costituzione o trasformazione delle imprese in Società Benefit, coprendo il 60% di spese notarili, consulenze e formazione, fino a 4.000 euro.

Bando agricoltura green: contributo pari al 60% delle spese fino a un massimo di 4.000 euro per le imprese agricole che investono in nuove attrezzature e soluzioni green.

Bando a sostegno delle iniziative locali e di valorizzazione dei prodotti tipici: rivolto ad associazioni di categoria, Centri commerciali naturali, soggetti portatori di interessi collettivi e senza scopo di lucro, Pubbliche Amministrazioni delle province di Grosseto o Livorno.

Per consultare i testi dei bandi e la modulistica, visitare il sito istituzionale: www.lg.camcom.it