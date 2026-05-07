Colto in flagrante mentre spaccia droga nei pressi della stazione: arrestato

Grosseto. I Carabinieri di Grosseto hanno arrestato un giovane straniero per spaccio di stupefacenti.

Ieri, nella tarda mattinata, i militari si sono appostati nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Grosseto, luogo di particolare interesse per molti motivi riguardanti la sicurezza, non ultimo le frequenti segnalazioni di spaccio di droga.

Il giovane era stato notato più volte fare strani movimenti, apparentemente senza motivo, per cui i Carabinieri hannoo iniziato a seguirlo.

Nel primo pomeriggio, il ragazzo ha avvicinato un uomo nei pressi della stazione, per poi allontanarsi subito dopo. Immediato è stato l’intervento che ha permesso di constatare che poco prima c’era stato uno scambio di droga tra i due.

Il giovane fermato è stato trovato in possesso di circa 200 euro, presumibilmente provento di precedenti cessioni di droga.

Poco fa l’arresto è stato convalidato dal Gip del Tribunale di Grosseto, che ha rimesso in libertà l’arrestato (da considerarsi presunto innocente fino al definitivo accertamento di responsabilità con sentenza irrevocabile), imponendo il divieto di dimora nella provincia di Grosseto.