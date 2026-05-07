Blitz dei Carabinieri, smantellato bivacco per lo spaccio di droga: trovati anche un machete e una pistola a salve

Grosseto. Ancora un bivacco trovato e smantellato dai Carabinieri della Compagnia di Orbetello e dello Squadrone eliportato Cacciatori “Puglia”, da alcuni giorni presente sul territorio della provincia di Grosseto e impiegato in operazioni di individuazione e disattivazione di piazze di spaccio di droga allestite nei boschi.

L’operazione di ieri, in cui è stata “rastrellata ” una porzione di collina di circa 6 chilometri quadrati, ha permesso di individuare un bivacco nel quale i Carabinieri hanno trovato segni di presenza molto recente. Infatti, benché non presidiato, nei pressi del punto i Carabinieri hanno rinvenuto una replica di arma da fuoco. Si tratta di una pistola a salve, che nell’aspetto riproduce fedelmente il modello originale, anche perchè era mancante dell’obbligatorio tappo rosso. L’arma era completa del caricatore e di tre cartucce a salve.

Inoltre, i militari hanno trovato un machete nonchè 60 grammi di hashish, 21 di cocaina, circa 1000 euro in contanti e alcuni gioielli, probabilmente utilizzati come merce di scambio per l’acquisto di droga.

Tutto quanto ritrovato stato sequestrato e l’area bonificata tramite rimozione del materiale usato per allestire il bivacco.