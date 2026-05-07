Alla scoperta degli animali che abitano la duna: un weekend ricco di eventi al Parco della Maremma

Grosseto. Un appuntamento per conoscere gli animali che abitano la duna, l’ormai consueta Traversata dell’Uccellina e una serie di altri eventi in calendario per offrire, nel mese di maggio, spunti ed elementi di conoscenza inediti per chi sceglie di visitare il Parco della Maremma. Il prossimo fine settimana, così come tutto il mese di maggio, offre una serie di appuntamenti interessanti per gli amanti della natura.

Il programma

Sabato 9 maggio, con ritrovo alle 9.30, è in programma il secondo evento del ciclo “Fly me to the dune”: tre appuntamenti per approfondire l’ecosistema dunale da più punti di vista. Protagonisti di questo incontro saranno gli animali abitanti della duna, di cui si parlerà con Giacomo Radi (nella foto), naturalista e fotografo, esperto di divulgazione scientifica, conservazione della natura e realizzazione di progetti legati alla tutela e alla promozione della biodiversità. I partecipanti, partendo dalla Porta Nord di accesso al Parco (parcheggio di Principina a Mare, vicino allo stabilimento balneare Lido Oasi), affronteranno un percorso facile di circa 4 chilometri, della durata di due ore e mezzo, adatto anche ai più piccoli (biglietto al costo di 10 euro, ridotto a 5 euro per bambini dai 6 ai 14 anni e studenti fino ai 25 anni, con prenotazione obbligatoria scrivendo a booking@parco-maremma.it).

“Le dune sabbiose costiere sono una fotografia vivente del passato del Mediterraneo: ambienti preziosi, fragili, sempre più rari – spiega Giacomo Radi -. Nel cuore del Parco della Maremma visiteremo insieme questo ecosistema unico, scoprendone i segreti passo dopo passo. Dalle piante pioniere psammofile, ingegneri che creano le fondamenta della duna e ne permettono la stabilizzazione, fino agli animali che la abitano: piccoli invertebrati che passano inosservati, ma anche le tracce lasciate dai grandi vertebrati che abitano questi deserti costieri”.

Domenica 10 maggio, alle 8.45, torna la “Traversata dell’Uccellina”, per scoprire il Parco da Talamone ad Alberese, attraversando ambienti diversi e con scorci mozzafiato sul panorama (pochi i posti ancora disponibili; per informazioni e prenotazioni: booking@parco-maremma.it).

Intanto, in questi giorni, è ancora possibile godersi le fioriture spontanee di cisti e altri fiori, che danno un aspetto completamente diverso ad alcuni sentieri e itinerari noti del Parco della Maremma. È importante, invece, non farsi spaventare dalla presenza di malacosoma: insetti defogliatori che possono apparire simili alle processionarie, ma che non sono urticanti, né pericolosi per l’uomo.

Il calendario di “Parco aperto” offre ancora tanti eventi per tutto il mese: sabato 16 maggio la passeggiata divulgativa “Diversità degli impollinatori nel Parco della Maremma”, domenica 24 maggio “Salty blitz”, iniziativa di scienza partecipata realizzata dal Museo di storia naturale della Maremma, e sabato 30 maggio l’escursione “Talamone tra paesaggio e sapori”, in collaborazione con la Pro Loco di Talamone.

Tutti i dettagli sul sito www.parco-maremma.it.