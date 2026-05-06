Vetulonia protagonista a San Francisco: i tesori etruschi del museo in un’esposizione mondiale

Vetulonia (Grosseto). Tra le 150 opere protagoniste della mostra internazionale “The Etruscans: from the heart of ancient Italy”, inaugurata il 2 maggio al Fine Arts Museums di San Francisco, in California, figurano anche due importanti reperti provenienti da Vetulonia: la statuetta di orante coronato rinvenuta nel quartiere urbano etrusco-romano di Poggiarello Renzetti – Domus dei Dolia, e il Sileno danzante – cimasa di Kottabos in bronzo, espressione della cultura conviviale e simbolica del mondo etrusco. Entrambi i manufatti appartengono alle collezioni del MuVet – Museo civico archeologico “Isidoro Falchi”.

La mostra

L’esposizione racconta al pubblico oltreoceano, attraverso bronzi, terrecotte, gioielli d’oro, iscrizioni, ceramiche ed elementi architettonici, la storia e la cultura di un popolo che, pur avendo gettato le basi dell’architettura, l’ingegneria e di molte conquiste artistiche italiane, è spesso stato considerato la ‘Cenerentola’ dell’antichità classica, oscurato dalla fama dell’antica Grecia e di Roma.

I reperti di Vetulonia figurano esposti accanto ad opere importanti provenienti da 29 musei di tutto il mondo, tra cui il British Museum, il Louvre, il Victoria and Albert Museum, il Metropolitan Museum of Art, i musei di Boston e Chicago, oltre ai grandi musei italiani, primo fra tutti il Museo archeologico nazionale di Firenze diretto da Daniele Federico Maras.

«Onorati ed orgogliosi di essere presenti a questa prestigiosa mostra oltre oceano – afferma il sindaco Elena Nappi -. Essere scelti tra i 150 reperti mondiali a rappresentare l’Italia degli Etruschi è un grande vanto per il nostro “piccolo” museo di Vetulonia, un perla apprezzata da tutti i suoi visitatori per la qualità degli oggetti esposti permanentemente ed anche nelle mostre temporanee che realizziamo ed ospitiamo ogni anno. Avere la possibilità di rappresentare la cultura italiana nel mondo non è una cosa che capita tutti i giorni, segno evidente dell’ottimo lavoro svolto dalla direttrice del MuVet, Simona Rafanelli, e dal suo staff che, supportato costantemente dall’amministrazione comunale, raggiunge obiettivi straordinari e spesso impensabili per una realtà come la nostra. Queste occasioni ci permettono di portare Castiglione della Pescaia nel mondo ed ogni volta che ciò accade sono fiera di essere non solo la prima cittadina di questo meraviglioso territorio, ma sopratutto delegata alla cultura».

La mostra di San Francisco è visitabile fino al 20 settembre 2026, un occasione per far conoscere il valore del patrimonio archeologico e culturale di Vetulonia e promuovere il territorio castiglionese in un contesto internazionale di alto livello.