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Nucleare, tra ritorno e nuove frontiere: nuovo appuntamento con il talk podcast di Estra

Secondo episodio di "L'energia necessaria"

di Redazione
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Grosseto. Il nucleare è tornato al centro del dibattito pubblico italiano ed europeo: non più solo come memoria divisiva del passato, ma come ipotesi concreta che riemerge in una fase segnata da crisi energetiche, obiettivi di decarbonizzazione e instabilità geopolitica.

È questo il tema del secondo episodio de “L’energia necessaria”, il talk podcast di Estra, prodotto con OnePodcast e condotto da Fjona Cakalli, disponibile dal 7 maggio su tutte le principali piattaforme.

Cosa c’è davvero di concreto dietro il ritorno del nucleare? Quali differenze tra i grandi impianti tradizionali e i piccoli reattori modulari? E soprattutto: può essere davvero un’opzione per l’Italia? A confrontarsi sul tema Marco Ricotti, docente di impianti nucleari al Politecnico di Milano, e Francesco Macrì, presidente esecutivo di Estra.

“Il nucleare è un tema che richiede serietà e capacità di guardare oltre le semplificazioni – diceFrancesco Macrì. Questa puntata vuole offrire agli ascoltatori strumenti concreti per orientarsi in un dibattito che riguarda non solo una tecnologia, ma il modo in cui l’Italia potrebbe costruire il proprio futuro energetico”.

Il podcast

“L’energia necessaria” è disponibile su tutte le principali piattaforme di ascolto: Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, OnePodcast e YouTube.

“L’energia necessaria” è un podcast condotto e scritto da Fjona Cakalli, con Francesco Caremani. Cura editoriale, Alessandra Bruno. Brand integration, Alessandro Piscitello. Ripresa e montaggio, Neverest. Supervisione tecnica video, Martina Annoni. Supervisione tecnica audio, Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione OnePodcast in collaborazione con Estra SpA.

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