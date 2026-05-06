Nidi d’infanzia: aperte le iscrizioni alla sezione estiva

Amiata (Grosseto). L’Unione dei Comuni montani Amiata grossetana informa che sono aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia per la sezione estiva 2026, attiva nei mesi di luglio e agosto nelle strutture di Arcidosso e Santa Fiora.

Le domande potranno essere presentate fino al 6 giugno esclusivamente online attraverso il portale dedicato, accessibile con credenziali Spid o Cie.

Il servizio è rivolto ai bambini residenti nei Comuni dell’Unione, con priorità per quelli residenti nei territori dove sono presenti le strutture. In caso di disponibilità di posti, potranno essere accolte anche richieste provenienti da altri Comuni.

Le domande

Per il nido di Arcidosso possono presentare domanda i bambini di età compresa tra un anno compiuto al 1° luglio 2026 e i 3 anni non compiuti al 31 dicembre 2026; per il nido di Santa Fiora la fascia di accesso è compresa tra 3 mesi e 3 anni non compiuti.

Il servizio si svolgerà nel periodo dal 1° luglio al 28 agosto 2026, dal lunedì al venerdì, con diverse modalità orarie tra cui scegliere.

Le domande saranno valutate secondo criteri stabiliti e, qualora il numero delle richieste superi i posti disponibili, sarà predisposta una graduatoria pubblicata sul sito dell’Unione entro il 20 giugno 2026.

L’Unione dei Comuni ha inoltre aderito alla misura regionale Nidi Gratis, che consente l’abbattimento delle tariffe per le famiglie che ne hanno fatto richiesta nei termini previsti.

Per completare la domanda sarà necessario allegare la documentazione richiesta, tra cui Isee in corso di validità (per eventuali agevolazioni), documento di identità e scheda per l’attribuzione del punteggio.

Informazioni e assistenza

Per supporto nella compilazione della domanda è possibile contattare l’Ufficio Educazione e Istruzione dell’Unione dei Comuni Amiata grossetana:

tel. 0564.965231 dott.ssa Sandra Menichetti;

dott.ssa Sandra Menichetti; tel. 0564.965247 dott.ssa Alessandra Benanchi.

Tutte le informazioni e il manuale per l’iscrizione sono disponibili sul sito istituzionale dell’Unione: www.cm-amiata.gr.it/it/news/bando-nido-d-infanzia-amiata-grossetano-sezione-estiva-2026