Si chiudono i cassonetti informatizzati: consegna straordinaria della 6Card per conferire i rifiuti

Paganico (Grosseto). Nell’ambito del percorso di attuazione del piano di riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti nel Comune di Civitella Paganico, sono stati installati, sul territorio comunale, i nuovi cassonetti informatizzati, tuttora liberamente accessibili ma che, come annunciato ampiamente, andranno a breve incontro alla chiusura.

Per conferire i rifiuti nei cassonetti, dunque, sarà presto necessario utilizzare la tessera 6Card, la cui distribuzione ai cittadini è partita sin dal 2024, ma che ora, nella prospettiva della chiusura dei cassonetti, dovrà subire un’ulteriore accelerazione.

Per facilitare la consegna delle 6Card, il Comune di Civitella Paganico e Sei Toscana hanno programmato un’attività di distribuzione straordinaria e invitano i cittadini, che ancora non lo abbiano fatto, a ritirare la propria tessera presso uno dei punti di consegna predisposti, secondo il seguente calendario:

a Pari, neii locali dell’Enal, mercoledì 6 maggio , dalle 16.30 alle 17.30;

mercoledì , dalle 16.30 alle 17.30; a Casal di Pari, nei locali delle ex Poste, mercoledì 6 maggio , dalle 18.00 alle 19.00;

mercoledì , dalle 18.00 alle 19.00; a Paganico, alla Casa del Fiume, sabato 9 maggio, dalle 10.00 alle 12.00.

Per ritirare la 6Card occorre presentare l’ultima bolletta Tari o un documento di identità.