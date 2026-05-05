Home GrossetoSi chiudono i cassonetti informatizzati: consegna straordinaria della 6Card per conferire i rifiuti
GrossetoNotizie dagli Enti

Si chiudono i cassonetti informatizzati: consegna straordinaria della 6Card per conferire i rifiuti

Tutte le informazioni per il ritiro della tessera

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 0 views

Paganico (Grosseto). Nell’ambito del percorso di attuazione del piano di riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti nel Comune di Civitella Paganico, sono stati installati, sul territorio comunale, i nuovi cassonetti informatizzati, tuttora liberamente accessibili ma che, come annunciato ampiamente, andranno a breve incontro alla chiusura.

Per conferire i rifiuti nei cassonetti, dunque, sarà presto necessario utilizzare la tessera 6Card, la cui distribuzione ai cittadini è partita sin dal 2024, ma che ora, nella prospettiva della chiusura dei cassonetti, dovrà subire un’ulteriore accelerazione.

Per facilitare la consegna delle 6Card, il Comune di Civitella Paganico e Sei Toscana hanno programmato un’attività di distribuzione straordinaria e invitano i cittadini, che ancora non lo abbiano fatto, a ritirare la propria tessera presso uno dei punti di consegna predisposti, secondo il seguente calendario:

  • a Pari, neii locali dell’Enal, mercoledì 6 maggio, dalle 16.30 alle 17.30;
  • a Casal di Pari, nei locali delle ex Poste, mercoledì 6 maggio, dalle 18.00 alle 19.00;
  • a Paganico, alla Casa del Fiume, sabato 9 maggio, dalle 10.00 alle 12.00.

 Per ritirare la 6Card occorre presentare l’ultima bolletta Tari o un documento di identità.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Emergenza abitativa, Rossi replica al Sunia: “Dal Governo...

“Toscana Futuro Digitale” fa tappa a Grosseto con...

Maltempo in arrivo: allerta meteo di codice giallo...

Lavori alla ferrovia: modifiche alla circolazione dei treni

E’ morta Lucia Faldini Bianchi: il cordoglio di...

SolTiox, Filctem Cgil: “Bene ripresa produttiva della seconda...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: