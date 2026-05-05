“Mors et Vita duello”: il Coro giovanile toscano in concerto in Cattedrale

Grosseto. Sabato 16 maggio, al termine di una giornata di studio, ospiti della parrocchia di San Lorenzo nella Cattedrale di Grosseto, i ragazzi del Coro giovanile toscano (Cgt), ora diretto da Pietro Consoloni, si esibiranno in concerto in duomo alle 19.00, al termine della messa prefestiva, la cui animazione, quella sera, sarà affidata ai due cori della provincia di Grosseto, diretti entrambi da Walter Marzilli: la Corale Puccini di Grosseto e il coro de I Madrigalisti di Magliano in Toscana. Questi due cori, in rappresentanza della delegazione provinciale dell’Associazione cori della Toscana (Act, di cui il coro giovanile è espressione), daranno il loro benvenuto canoro ai ragazzi con un brano ciascuno.

Il concerto

Il concerto, studiato per il tempo pasquale, è intitolato “Mors et Vita duello” e prevede l’esecuzione di brani assai peculiari espressione di una polifonia moderna, a volte contemporanea.

Idealmente diviso in due parti, “Mors” e “Vita”, la prima parte prevede l’esecuzione di brani tratti dalla “Parasceve” Suite di György Deák-Bárdos (1905-1991), compositore ungherese esponente di spicco della musica sacra ungherese del XX secolo. La Suite fu composta in occasione del 1900esimo anniversario della morte di Cristo. La seconda parte, dopo la memoria del sacrificio e della morte di Cristo, si apre letteralmente alla vita e alla gioia con brani di Manolo da Rold, Frank Ticheli, Joseph Twist, Mario Lanaro.

L’attività del coro gode del sostegno della Regione Toscana e del contributo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Per il concerto è stato richiesto il patrocinio della Città di Grosseto.

Il coro

Ai tratta di una realtà corale espressione dell’Associazione cori della toscana, membro di Feniarco (federazione nazionale). Giovani coristi che rispondono a un bando per la formazione da ogni provincia della Toscana, si incontrano di norma una volta al mese per una giornata o un fine settimana di studio, per lo più sempre in una diversa località toscana; al termine della giornata di studio si esibiscono, dove possibile, in concerto aperto liberamente al pubblico. L’attuale formazione è la quarta da quando, nel 2015, il coro è stato costituito per la prima volta in occasione dell’Expo 2015 a Milano.

Dal 2016 opera nella sua attuale forma con l’obiettivo di promuovere, tra i giovani della Toscana, la pratica della musica corale di alto livello con percorsi di studio mirati e collaborazioni con istituzioni musicali di rilievo. Nel 2017, sotto la direzione di Benedetta Nofri, partecipa al progetto Feniarco Officina Corale del Futuro, realizzando le prime esecuzioni di Muratore e Donati. Nel 2018 ottiene importanti riconoscimenti all’International May Choir Competition “Dimitrov” di Varna (Bulgaria). Nel 2021 la direzione passa a Elisa Pasquini e il coro prende parte al progetto Feniarco La Musica di Dante – I cori giovanili italiani alla corte del Sommo Poeta, con concerti in Toscana e in altre regioni. Dal 2022 sviluppa nuovi percorsi dedicati ad autori toscani e alla musica contemporanea, con prime esecuzioni.

Nel 2023 partecipa al progetto “Così è germinato questo fiore”, festival rivolto ai cori giovanili regionali in Friuli Venezia Giulia, realizzato da Feniarco in collaborazione con Usci Fvg. Nel 2024 si chiude la terza sessione con il progetto “Crucifixus” e la messa in scena dell’opera “Adiemus” assieme all’Oida di Arezzo. Nel 2024 la direzione del coro viene affidata a Pietro Consoloni. Il 2 giugno 2025 il Coro giovanile toscano si esibisce nei Giardini del Quirinale, insieme al Coro giovanile dell’Emilia-Romagna, per il concerto della Festa della Repubblica, alla presenza del Presidente Sergio Mattarella.

Il direttore

Pietro Consoloni si è diplomato con il massimo dei voti e la lode in Composizione, Organo e Composizione organistica, Direzione d’orchestra, e in Direzione di coro e Composizione corale con il maestro Walter Marzilli. Si è perfezionato in Direzione d’orchestra con Donato Renzetti, Gyorgy Gyoryvany Rath, Vittorio Parisi e, nel 2024, con Daniele Gatti ,all’Accademia musicale Chigiana di Siena. Ha ricevuto la menzione speciale d’onore all’Italian Conducting Competition “Alceo Galliera”, nel 2023, e il premio speciale “Romano Gandolfi” all’International Choral Competition Romano Gandolfi, sempre nel 2023. Nel 2024 è stato nominato direttore del Coro giovanile regionale toscano (Cgt). Dal 2016 è organista nella Primaziale Cattedrale di Pisa. Ha un’intensa attività concertistica come direttore di coro.

Alla guida di Resonare Ensemble di Roma ha vinto il 1° premio assoluto al Grand Prix del Lago Maggiore Verbania, il 1° premio al XIII concorso nazionale di esecuzione musicale di Piombino (2023), il 2° premio (primo non assegnato) nella sezione ensemble vocali al concorso corale polifonico del Lago Maggiore (2023), il 3° premio nella sezione musica antica al concorso nazionale corale Città di Fermo (2021). Nel 2025 ha inciso con Resonare ensemble l’album “Chroma” per l’etichetta Dash_Music, con musiche di Cantalejo, Benedetti, Fonseca, Jamar, Rodriguez, Lorandi, Novak. Il 2 giugno 2025, per la Festa della Repubblica italiana, ha diretto il Coro giovanile toscano nel palazzo del Quirinale, alla presenza del presidente Sergio Mattarella.