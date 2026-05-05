“Lirica in Piazza”: la manifestazione presentata in Regione

Grosseto. Presentata in Regione la 39° edizione di “Lirica in Piazza”.

La manifestazione, una delle rassegne operistiche più consolidate del panorama nazionale, si svolgerà nelle serate del 3, 4 e 5 agosto nella piazza Garibaldi di Massa Marittima, cuore medievale delle Colline Metallifere.

Il programma

Il 3 agosto andrà in scena “La Traviata” di Giuseppe Verdi, opera amata in tutto il mondo, simbolo del romanticismo e della sensibilità verdiana. Il dramma di Violetta Valéry, tra amore, sacrificio e redenzione, risuonerà con intensa partecipazione emotiva nell’atmosfera intima e suggestiva di piazza Garibaldi.

Il 4 agosto sarà la volta de “La Bohème” di Giacomo Puccini, poetica e malinconica, che celebra l’amore e la giovinezza restituendo un ritratto universale dell’animo umano.

Ultima serata, il 5 agosto, con “Il Trovatore” di Giuseppe Verdi, considerato uno dei vertici del teatro verdiano: passione, vendetta, mistero e destino si intrecciano in una vicenda potente, sulle pagine musicali più celebri della storia dell’opera lirica.

Ad accompagnare gli artisti sarà l’Orchestra internazionale della Campania, composta da oltre 50 elementi. Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21.15.

Piazza Garibaldi e il sagrato della duecentesca Cattedrale di San Cerbone offriranno una cornice unica al festival: le pietre antiche e il cielo stellato contribuiranno a creare un’atmosfera ideale per apprezzare appieno la bellezza di questi tre capolavori.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Massa Marittima con la direzione artistica del maestro Leonardo Quadrini e la supervisione alla regia di Katia Ricciarelli. La produzione esecutiva è curata dal Rti Musicainsieme e Bucaneve.

“Eventi come ‘Lirica in Piazza0 rappresentano un esempio concreto di come la cultura possa essere al tempo stesso valorizzazione dei territori, accesso diffuso alla bellezza e occasione di crescita collettiva – dichiara Cristina Manetti, assessore alla cultura della Regione Toscana –. Portare la grande opera in uno scenario unico come quello di Massa Marittima significa rendere il patrimonio artistico vivo, vicino alle persone e capace di coinvolgere pubblici diversi, anche grazie a iniziative di avvicinamento come gli incontri di luglio”.

La novità di quest’anno è l’organizzazione di un ciclo di incontri, in programma nel mese di luglio, pensati come momenti introduttivi e divulgativi dedicati alle opere che andranno in scena ad agosto. Viene inoltre riproposta, dopo il successo della scorsa edizione, l’iniziativa “Una cena da prima fila”, che offre la possibilità di cenare nelle serate del 3, 4 e 5 agosto nei ristoranti convenzionati e di usufruire di uno sconto sull’acquisto del biglietto per assistere all’opera.

“Il cartellone proposto si fonda su tre opere di straordinaria forza espressiva, tra le più amate dal pubblico – dichiara il maestro Leonardo Quadrini, direttore artistico della rassegna – e permette di offrire un’esperienza musicale intensa e coinvolgente. Parallelamente, il percorso di avvicinamento alla lirica nel mese di luglio nasce con l’obiettivo di rendere l’opera sempre più accessibile, accompagnando lo spettatore in un viaggio di scoperta e approfondimento che arricchisce la fruizione degli spettacoli”.

“‘Lirica in Piazza’ è uno degli appuntamenti culturali più prestigiosi e identitari della nostra città – dichiara il sindaco Irene Marconi –, capace di valorizzare, attraverso l’opera, la straordinaria bellezza del nostro patrimonio architettonico. Piazza Garibaldi si trasforma ogni anno in un teatro a cielo aperto, dove musica, arte e storia dialogano in modo emozionante. Anche per questa 39ª edizione ci prepariamo ad accogliere pubblico da tutta Italia e dall’estero. Gli incontri preparatori di luglio rappresentano inoltre una bella occasione per avvicinare anche i neofiti al mondo dell’opera lirica”.

Vendita dei biglietti su TicketOne: https://www.ticketone.it/artist/lirica-in-piazza/