L’igiene delle mani si impara a scuola: coinvolti gli studenti grossetani

Grosseto. La Giornata dell’igiene delle mani promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità ogni 5 maggio, quest’anno ha visto la partecipazione delle scuole primarie degli istituti comprensivi «Severi» di Arezzo, Istituto Comprensivo Grosseto 1 e Istituto Comprensivo 1 di Poggibonsi.

Quest’anno lo slogan dell’Oms è «Action save lives», nella mattinata si sono tenuti momenti di educazione alla corretta igiene delle mani.

L’Azienda Usl Toscana sud est, attraverso la collaborazione della Uoc Educazione alla salute con il Dipartimento delle professioni tecnico sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione, e la rete degli infermieri addetti al controllo Ica, ha organizzato momenti di educazione/sensibilizzazione in favore degli studenti più giovani, quelli delle scuole primarie, rinnovando per il secondo anno anche il lancio della “sfida delle idee”.

«L’iniziativa – spiega la dottoressa Silvana Pilia, referente Ica per Asl Toscana sud est – è aperta a tutte le scuole che vorranno aderire al progetto sulla appropriatezza nel ricorso all’uso degli antibiotici. Altro argomento su cui l’Azienda è particolarmente attiva con campagne di informazione ed educazione. Il tema dell’igiene delle mani è strettamente connesso anche a questo».

I lavori che verranno prodotti saranno poi presentati nella settimana sull’uso consapevole degli antibiotici, dal 18 al 24 novembre 2026. Contestualmente, negli ospedali ci saranno iniziative di sensibilizzazione degli operatori, pazienti, caregiver e visitatori, anche grazie alla collaborazione del corso di laurea di Infermieristica delle sedi di Grosseto e Arezzo.

«L’iniziativa riflette l’approccio globale della Rete scuole che promuovono salute – dichiara il dottor Aniello Buccino, responsabile di Educazione alla salute del Dipartimento delle professioni tecnico sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione – ed abbraccia la visione della ‘Planetary Health’, educando i più giovani a comprendere come un gesto semplice e consapevole protegga non solo il singolo, ma l’intero ecosistema globale. Con questo spirito, lanciamo anche per il prossimo anno scolastico la ‘Sfida delle Idee’: un invito agli studenti e alle studentesse a progettare soluzioni creative per rendere la lotta all’antibiotico resistenza un’abitudine condivisa e sostenibile. Tali azioni toccano in maniera trasversale tutte le aree della rete scuole che promuovono salute».

Analoghe iniziative di sensibilizzazione all’igiene delle mani si sono tenute all’ospedale di Arezzo e del Valdarno e anche nello stand di piazza Dante a Grosseto, in occasione della Settimana della salute.