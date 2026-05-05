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“La tua voce conta”: la campagna di ascolto di Cna Impresa Donna fa tappa in Comune

L'iniziativa è in programma giovedì 7 maggio

di Redazione
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Roccastrada (Grosseto). Prosegue la campagna di ascolto “La tua voce conta”, promossa da Cna Impresa Donna Grosseto, con il supporto di tutta l’associazione e con la collaborazione delle amministrazioni comunali dei territori coinvolti.

Giovedì 7 maggio, alle 16, le imprenditrici di Cna faranno tappa a Roccastrada, nella sala del Consiglio comunale (in via Roma), per confrontarsi con tutti coloro che vorranno partecipare.

“In questo percorso, avviato qualche mese fa – spiega Paola Checcacci, presidente di Cna Impresa Donna Grosseto –, abbiamo capito che creare occasioni di confronto è molto importante, non solo per parlare di problematiche che riguardano la vita quotidiana, ma anche per mappare bisogni e buone pratiche già in atto sul territorio perché siamo convinti che fare rete sia il primo passo per poter progettare una serie di servizi che mettano insieme il settore pubblico e quello privato”.

L’incontro di giovedì sarà coordinato dall’imprenditrice Sara Scarpelli.

La campagna di ascolto, dopo l’appuntamento a Roccastrada, farà tappa a Follonica, nella sala consiliare del Comune, giovedì 14 maggio (dalle 16 alle 18, coordina Samuela Banini); lunedì 18 maggio incontro nella sala consiliare del Comune di Capalbio (dalle 16 alle 18, coordina Daniela Morosini); per concludere a Grosseto il 4 giugno, nella sala conferenze di Cna Grosseto (dalle 16 alle 18), con il coordinamento di Paola Checcacci.

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