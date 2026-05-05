Giovanni Lamioni si dimette da presidente: lascia Confartigianato Grosseto

Grosseto – Il Consiglio Direttivo di Confartigianato Imprese Grosseto, riunitosi in data 5 maggio, ha preso atto delle dimissioni dalla carica di Presidente presentate da Giovanni Lamioni.

La decisione è maturata al termine di un lungo e intenso percorso alla guida dell’associazione, incarico ricoperto dal 2004, e in considerazione delle crescenti responsabilità imprenditoriali e professionali che richiedono oggi un impegno costante e una presenza continuativa. Un quadro che non consentirebbe di garantire il livello di attenzione e dedizione richiesto da una fase importante per l’associazione.

Nel corso della seduta, il Consiglio ha espresso un sentito ringraziamento a Lamioni per il lavoro svolto negli anni alla guida dell’associazione, durante i quali ha contribuito in modo significativo alla crescita, al rafforzamento e al ruolo di riferimento di Confartigianato sul territorio. Il Consiglio ha inoltre rivolto a Lamioni i migliori auguri per il prosieguo delle sue attività professionali e imprenditoriali.

Confartigianato Imprese Grosseto proseguirà la propria attività nel segno della continuità, nel rispetto dei valori associativi e degli obiettivi condivisi, secondo quanto previsto dallo statuto.