Gestione innovativa dei dati sul turismo: il Comune aderisce al progetto europeo “Facilitate”

Grosseto. Il Comune di Grosseto entra nella rete europea per la gestione intelligente dei dati turistici. Con la delibera di Giunta approvata questa mattina (proposta n. 166 del 29 aprile 2026), l’amministrazione ha dato il via libera all’adesione al progetto “Facilitate”, iniziativa cofinanziata dall’Unione Europea.

L’obiettivo è sviluppare strumenti e competenze per una gestione più innovativa e condivisa dei dati legati al turismo, contribuendo alla costruzione di un ecosistema europeo più connesso e sostenibile. Il progetto punta anche a favorire la collaborazione tra territori e a migliorare la qualità delle politiche turistiche attraverso l’analisi dei dati.

Per Grosseto si tratta di un ulteriore passo nel percorso già avviato sul turismo intelligente, anche alla luce del riconoscimento europeo ottenuto come “Pioniere verde del turismo intelligente 2024”.

L’adesione non comporta costi per il Comune e consentirà di partecipare a percorsi di formazione e confronto con altre realtà europee, rafforzando il ruolo della città nelle strategie di innovazione del settore turistico.

L’assessore al turismo, Riccardo Megale, e il sindaco, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, commentano: “Con l’adesione al progetto ‘Facilitate’ compiamo un passo concreto verso un turismo sempre più intelligente, innovativo e basato sui dati. Entrare in una rete europea significa rafforzare la capacità di programmazione e migliorare la qualità delle politiche turistiche, attraverso il confronto e la condivisione di buone pratiche. Grosseto continua così il percorso intrapreso sul turismo sostenibile, anche alla luce del riconoscimento come ‘Pioniere verde del turismo intelligente 2024’. È un’opportunità importante per la crescita del territorio e per rendere il nostro sistema turistico sempre più competitivo e al passo con le sfide future”.