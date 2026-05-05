“Caseifici aperti”: visite guidate gratuite alla scoperta del Pecorino Toscano Dop

Manciano (Grosseto). Due giornate di visite guidate per conoscere da vicino come nasce il Pecorino Toscano Dop nel rispetto della migliore tradizione casearia della Maremma.

Sono quelle in programma al Caseificio sociale Manciano in occasione dell’edizione 2026 di “Caseifici aperti”, l’iniziativa promossa dal Consorzio tutela Pecorino Toscano Dop e co-finanziata dalla Regione Toscana per valorizzare una delle eccellenze della tradizione agroalimentare toscana.

Le visite sono in programma sabato 9 maggio e sabato 30 maggio, dalle .30 alle 12, e si concluderanno con la degustazione guidata del Pecorino Toscano Dop prodotto dal Caseificio sociale Manciano, primo produttore in Italia con circa 300mila forme all’anno, nelle tipologie fresco, stagionato, stagionato 12 mesi e Amico del Cuore. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione entro le 48 ore precedenti la visita, contattando il numero 0564.60941 oppure scrivendo a info@caseificiomanciano.it.

“‘Caseifici aperti0 è, fin dalla prima edizione, un’iniziativa importante per raccontare da vicino il lavoro, la passione e il rispetto della tradizione che stanno dietro ogni forma di Pecorino Toscano Dop – afferma il presidente del Caseificio sociale Manciano, Carlo Santarelli –. Questo appuntamento permette, infatti, di promuovere una cultura consapevole delle produzioni Dop e di rafforzare il rapporto con i consumatori facendo conoscere in modo concreto i processi produttivi che garantiscono qualità, tracciabilità e conformità al disciplinare di produzione del Pecorino Toscano Dop dalla selezione del latte fino alla stagionatura. Il nostro caseificio organizza da tempo visite guidate dedicate alla nostra produzione e con ‘Caseifici aperti’ offriamo ai visitatori un’ulteriore possibilità per scoprire e apprezzare il legame profondo che unisce il nostro prodotto di eccellenza, il territorio della Maremma e le competenze di chi lavora ogni giorno in questo settore”.

Il Caseificio Sociale Manciano riunisce circa 130 soci allevatori tra Manciano e i Comuni limitrofi, con una produzione annua di circa 5,5 milioni di litri di latte provenienti da oltre 50mila pecore. Negli anni ricerca e innovazione hanno accompagnato costantemente lo sviluppo dell’azienda, anche grazie alla collaborazione con università e centri di studio, con l’obiettivo di migliorare la qualità del latte ovino e garantire prodotti sempre più attenti alle esigenze nutrizionali dei consumatori partendo dal benessere animale.

Per conoscere da vicino il Caseificio sociale Manciano, la sua produzione e l’impegno per la qualità, è possibile visitare il sito www.caseificiomanciano.it.